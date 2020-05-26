Капсулу времени для школьников 2045 года заложат в Барнауле

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В честь 75-летия Победы в Барнауле заложат "капсулу времени" для школьников из 2045 года, сообщает пресс-центр мэрии.

Металлический тубус с гравировкой разместят на Аллее Памяти, расположенной на территории школы №126 на Юрина, 196. В контейнер вложат послание для будущего поколения, которое должно быть вскрыто в год 100-летия Великой Победы.

Капсулу дополнит мемориал, на котором укажут дату вскрытия памятника и табличку с историей появления сквера. На размещенное в аллее дерево памяти также добавят новые указатели с именами участников Великой Отечественной, живших в Ленинском районе.

При благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации мероприятие по закладке проведут 22 июня, .