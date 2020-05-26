Разбери шкаф, продай лишнее. Куда сдать старую технику

Покончить со старой жизнью не так-то просто, но сделать первый шаг – уже полдела. Многие психологи рекомендуют начать с уборки квартиры. Разобрать балкон, шкафы, выкинуть все ненужное, зачастую покрытое пылью и только занимающее место.

Бытовая техника и различная кухонная утварь чаще всего копится в укромных местах "на всякий случай". Начните с нее. Кстати, некоторые вещи даже возможно продать, а не просто выкинуть. Кто-то выставляет объявление на различных бесплатных интернет-площадках, кто-то продает ненужное на своих страницах в социальных сетях, а некоторые просто сдают ненужные вещи в специализированный комиссионный магазин, например laptopa.ru.

Какой вариант выбрать?

Продавать технику и электронику через сайты бесплатных объявлений не всегда комфортно для продавца. Во-первых, вам постоянно нужно будет отвечать на звонки, общаться с незнакомыми, а часто с очень дотошными людьми, по несколько раз рассказывать одно и то же о товаре. Во-вторых, необходимо будет отвечать на сообщения в мессенджерах, перезванивать и поддерживать связь с потенциальными покупателями в режиме реального времени. В-третьих, еще один существенный минус – на таких ресурсах высокая вероятность встретиться с мошенниками.

Никогда не знаешь, в какой момент жизни злоумышленники могут настичь и как минимум испортить настроение, а как максимум – оставить ни с чем. Они сами находят вас, начинают звонить, интересоваться товаром, заговаривать зубы. Чаще всего такие "покупатели" пропадают, как только получают желаемое: не отвечают на звонки и сообщения. Также звонят аферисты, которые просят сообщить номер карты и другую информацию, рассчитывают на вашу доверчивость и позже просто снимают все деньги со счета.

Все эти неприятности отсеиваются автоматически, как только вы принимаете решение воспользоваться услугами так называемой "комиссионки". Опытный сотрудник такого магазина оценит товар, который вы сдаете, а затем выкупит его за приемлемую цену.

Преимущество магазина "Лэптопа" в том, что компания принимает технику не только у физических, но и у юридических лиц. Это полезно для организаций, которые проводят реструктуризацию или оптимизацию рабочего процесса. Кроме того, здесь вам выдадут все необходимые документы после проведения сделки.