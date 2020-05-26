Какую помощь могут получить компании, пострадавшие от COVID-19

За время действия государственной программы льготного кредитования на выплату зарплаты ВТБ выдал более 18 миллиардов рублей и стал одним из крупнейших кредиторов по этому проекту. Поддержку получили более 200 тысяч сотрудников компаний из отраслей, пострадавших от COVID-19.

Как рассказали в банке ВТБ, получить кредит* могут юридические лица и ИП из отраслей, утвержденных правительством РФ. Банк выдает займы на срок до 12 месяцев, со ставкой 0% на первые полгода и 3,5% – на оставшийся период. Для подачи заявки наличие зарплатного проекта и залогового обеспечения не требуется.

Также с 1 июня ВТБ будет предоставлять финансирование пострадавшим компаниям на возобновление своей деятельности. Это новая государственная программа поддержки занятости со ставкой 2% годовых.

До 1 декабря 2020 года будет предоставлена отсрочка платежей по данному кредиту, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80%, государством будет погашено от 50 до 100% задолженности клиента. По данной программе, так же как и по программе льготного кредитования на выплату зарплаты, прогнозируется значительный объем обращений и кредитования.

Всего одобрение по кредитам на выплату зарплаты получили более 5000 предприятий. Объем одобренных заявок составил 28 млрд рублей.

*Заявка принимается, если клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – ведет деятельность в одной или нескольких пострадавших отраслях из утвержденного правительством РФ перечня. Заемные средства могут быть предоставлены при наличии у сотрудников компании открытого в любом из банков счета или банковской карты, на которые будет переводиться зарплата. При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в субъекте РФ, где зарегистрирован заемщик и ставка по взносам с ЗП.