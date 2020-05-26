Наркодилер из Оренбурга прятался от полиции в Алтайском крае

Сотрудники оренбургской полиции нашли 31-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотических средств. Он скрывался от правосудия в Барнауле.

Злоумышленник торговал запрещенными веществами в Оренбурге, а после месяц скрывался от правосудия на территории Алтайского края. По информации полицейских, в Барнауле он также продолжал заниматься незаконной деятельностью.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконной сбыт наркотических веществ в особо крупном размере", пишет портал time56.ru.

Мужчине грозит до 20 лет колонии строгого режима.