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В Барнауле во время ремонта крыши дома рухнул потолок одной из квартир

, ИА "Амител"
Восстановительные работы только ослабили конструкцию, утверждают жильцы

Фото: "Гражданский патруль"

Потолок обрушился в одной из квартир в доме на улице 1-й Западной, 47а, в Барнауле утром 26 мая. 

Как сообщает общественная организация "Гражданский патруль", в ветхом состоянии дом полувековой давности находится уже несколько лет, однако власти признавать его аварийным отказываются.

Неделю назад там начались ремонтно-восстановительные работы, которые, по свидетельству жильцов, еще серьезнее ослабили аварийную конструкцию. Сегодня строители вскрыли часть кровли, это привело к обрушению потолка в нижней квартире, на кухне. В это время хозяйка готовила пищу, тяжелая штукатурка едва не свалилась ей на голову.

"Приехала аварийно-спасательная служба, сфотографировала и уехала. Реальных мер не принято, а жильцы не могут заходить на свою кухню, потолок может обрушиться в любой момент", – заявил глава местного отделения правозащитной организации "Гражданский патруль" Игорь Берг.

Как уже сообщал amic.ru, ранее активисты организации официально обратились в краевую прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и обязать администрацию города признать дом аварийным.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.05.2020 13:52
ЯЛЕГЕНДА

страна дураков и рукожопов

26.05.2020 13:54
- гость -

И импотентов.

26.05.2020 14:14
гость

не мудрено. как он вообще еще не завалился этот дом, судя по фото барак в котором не то что жить, а рядом стоять нельзя. Обращаюсь к властям, вам не стыдно, что в стране которая захлебывается от нефти и газа люди живут в таких условиях? Хотя вы наверное и не знаете, что такое стыд и совесть...

26.05.2020 14:45
- гость -

Зато властям не жалко тратить миллиард на кукольный театр, два миллиарда на картинную галерею на пл. Октября, миллиард на мост через Барнаулку на Старом базаре и по 200 млн за каждый километр расширения федеральных трасс.

26.05.2020 14:55
- гость -

Сколько ремонтников в виде трупов вынесли?

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