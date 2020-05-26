В Барнауле во время ремонта крыши дома рухнул потолок одной из квартир

Фото: "Гражданский патруль"

Потолок обрушился в одной из квартир в доме на улице 1-й Западной, 47а, в Барнауле утром 26 мая.

Как сообщает общественная организация "Гражданский патруль", в ветхом состоянии дом полувековой давности находится уже несколько лет, однако власти признавать его аварийным отказываются.

Неделю назад там начались ремонтно-восстановительные работы, которые, по свидетельству жильцов, еще серьезнее ослабили аварийную конструкцию. Сегодня строители вскрыли часть кровли, это привело к обрушению потолка в нижней квартире, на кухне. В это время хозяйка готовила пищу, тяжелая штукатурка едва не свалилась ей на голову.

"Приехала аварийно-спасательная служба, сфотографировала и уехала. Реальных мер не принято, а жильцы не могут заходить на свою кухню, потолок может обрушиться в любой момент", – заявил глава местного отделения правозащитной организации "Гражданский патруль" Игорь Берг.

Как уже сообщал amic.ru, ранее активисты организации официально обратились в краевую прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и обязать администрацию города признать дом аварийным.