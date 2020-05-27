Осторожно, потребуется добавка. Сногсшибательный салат с лососем и рапсовым маслом

Потрясающе вкусный, освежающий, изумительно красивый и полезный летний салат украсит ваш стол и вызовет всеобщее восхищение как во время праздничного ужина, так и обеда на каждый день. Особую изюминку блюду придает сочетание кресс-салата, копченого лосося, творога, редиса и рапсового масла. И да – на фигуре он никак не отразится. Готовим?
- Одна столовая ложка рапсового масла обеспечит 30% суточной потребности организма в витамине Е.
Суперсалат с лососем, творогом и рапсовым маслом
Что потребуется?
- Лосось копченый – 120 г
- Редис – 150 г
- Салат корн – 130 г
- Творог зерновой – 250 г
Соус
- Горчица – 10 ст. л.
- Масло рапсовое – 40 мл
- Соль, перец черный молотый – 1 щепотка
- Сахарная пудра – 0,25 ч. л.
- Сок лимонный – 1 ст. л.
- Рапсовое масло содержит исключительный набор жирных кислот, незаменимых для работы сердца. Очень полезно для людей, перенесших инфаркт.
Как готовить?
1. В небольшой чашке смешиваем горчицу, соль и сахарную пудру. Добавляем рапсовое масло и 1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока. Все хорошо перемешиваем до однородного соуса. По желанию можно добавить перец.
2. Нарезаем редис кружками, толщиной около 3 мм.
3. Лосось режем на довольно крупные большие куски – сантиметра 2-3.
4. Салат выкладывается на каждую тарелку: сначала салат, сверху редис, в центр – кусочки лосося, вокруг – зернистый творог. И последний штрих: добавляем несколько ложек соуса. Салат готов. Приятного аппетита!
- Рапсовое масло богато полиненасыщенными жирными кислотами. Способствует укреплению сосудов и предотвращает риск тромбообразования.
Кстати, обратите внимание на рапсовое масло производства компании "АгроСевТорг". С 2016 года предприятие производит масла холодного отжима: льняное, рапсовое и подсолнечное. Сырье для масел выращивают в экологически чистых районах Алтайского края. А перед переработкой оно проходит тщательный лабораторный отбор.
Сайт: https://agrosevtorg.ru
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Комментарии
Такой сногсшибательный, что не стали делать и взяли левую картинку с сети