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Осторожно, потребуется добавка. Сногсшибательный салат с лососем и рапсовым маслом

, ИА "Амител"
Потрясающе простой и изумительно вкусный летний салат, который вы еще не пробовали

Потрясающе вкусный, освежающий, изумительно красивый и полезный летний салат украсит ваш стол и вызовет всеобщее восхищение как во время праздничного ужина, так и обеда на каждый день. Особую изюминку блюду придает сочетание кресс-салата, копченого лосося, творога, редиса и рапсового масла. И да – на фигуре он никак не отразится. Готовим?

  • Одна столовая ложка рапсового масла обеспечит 30% суточной потребности организма в витамине Е.

Суперсалат с лососем, творогом и рапсовым маслом

Что потребуется?

  • Лосось копченый – 120 г
  • Редис – 150 г
  • Салат корн – 130 г
  • Творог зерновой – 250 г

Соус

  • Горчица – 10 ст. л.
  • Масло рапсовое – 40 мл
  • Соль, перец черный молотый – 1 щепотка
  • Сахарная пудра – 0,25 ч. л.
  • Сок лимонный – 1 ст. л.
  • Рапсовое масло содержит исключительный набор жирных кислот, незаменимых для работы сердца. Очень полезно для людей, перенесших инфаркт.

Как готовить?

1. В небольшой чашке смешиваем горчицу, соль и сахарную пудру.  Добавляем рапсовое масло и 1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока. Все хорошо перемешиваем до однородного соуса. По желанию можно добавить перец.

2. Нарезаем редис кружками, толщиной около 3 мм.

3. Лосось режем на довольно крупные большие куски – сантиметра 2-3.

4. Салат выкладывается на каждую тарелку: сначала салат, сверху редис, в центр – кусочки лосося, вокруг – зернистый творог. И последний штрих: добавляем несколько ложек соуса. Салат готов. Приятного аппетита!

  • Рапсовое масло богато полиненасыщенными жирными кислотами. Способствует укреплению сосудов и предотвращает риск тромбообразования.

Кстати, обратите внимание на рапсовое масло производства компании "АгроСевТорг". С 2016 года предприятие производит масла холодного отжима: льняное, рапсовое и подсолнечное. Сырье для масел выращивают в экологически чистых районах Алтайского края. А перед переработкой оно проходит тщательный лабораторный отбор.

Сайт: https://agrosevtorg.ru
"Инстаграм": https://www.instagram.com/rapsoil/?hl=ru

На правах рекламы
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

27.05.2020 08:47
- гость -

Такой сногсшибательный, что не стали делать и взяли левую картинку с сети

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