Осторожно, потребуется добавка. Сногсшибательный салат с лососем и рапсовым маслом

Потрясающе вкусный, освежающий, изумительно красивый и полезный летний салат украсит ваш стол и вызовет всеобщее восхищение как во время праздничного ужина, так и обеда на каждый день. Особую изюминку блюду придает сочетание кресс-салата, копченого лосося, творога, редиса и рапсового масла. И да – на фигуре он никак не отразится. Готовим?

Одна столовая ложка рапсового масла обеспечит 30% суточной потребности организма в витамине Е.

Суперсалат с лососем, творогом и рапсовым маслом

Что потребуется?

Лосось копченый – 120 г

Редис – 150 г

Салат корн – 130 г

Творог зерновой – 250 г

Соус

Горчица – 10 ст. л.

Масло рапсовое – 40 мл

Соль, перец черный молотый – 1 щепотка

Сахарная пудра – 0,25 ч. л.

Сок лимонный – 1 ст. л.

Рапсовое масло содержит исключительный набор жирных кислот, незаменимых для работы сердца. Очень полезно для людей, перенесших инфаркт.

Как готовить?

1. В небольшой чашке смешиваем горчицу, соль и сахарную пудру. Добавляем рапсовое масло и 1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока. Все хорошо перемешиваем до однородного соуса. По желанию можно добавить перец.

2. Нарезаем редис кружками, толщиной около 3 мм.

3. Лосось режем на довольно крупные большие куски – сантиметра 2-3.

4. Салат выкладывается на каждую тарелку: сначала салат, сверху редис, в центр – кусочки лосося, вокруг – зернистый творог. И последний штрих: добавляем несколько ложек соуса. Салат готов. Приятного аппетита!

Рапсовое масло богато полиненасыщенными жирными кислотами. Способствует укреплению сосудов и предотвращает риск тромбообразования.

Кстати, обратите внимание на рапсовое масло производства компании "АгроСевТорг". С 2016 года предприятие производит масла холодного отжима: льняное, рапсовое и подсолнечное. Сырье для масел выращивают в экологически чистых районах Алтайского края. А перед переработкой оно проходит тщательный лабораторный отбор.



Сайт: https://agrosevtorg.ru

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