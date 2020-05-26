Ученые нашли еще один путь передачи коронавируса

Китайские ученые смогли выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий пациентов, что подтвердило опасность заражения через вдыхание частиц человеческих отходов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на журнал Emerging Infectious Diseases.

Специалисты описали случай COVID-19 у 78-летнего пациента в Ухане. В середине января мужчина был госпитализирован с симптомами лихорадки, кашлем и аномальным результатом томографии легких. Через пять дней пациента поместили на ИВЛ, а в феврале он умер.

Врачи изучили анализы кала пожилого больного, взятые с 27 января по 7 февраля, и выяснили, что в них содержалось большое количество РНК вируса. При этом в фекалиях патогена было даже больше, чем в мазках, взятых из носоглотки.

Также ученые смогли выделить живой вирус из образцов фекалий, собранных у других пациентов. По словам специалистов, это подтверждает возможность заражения фекально-оральным и фекально-аэрозольным путем.

В исследовании напомнили, что таким же образом распространялась и атипичная пневмония, вызываемая вирусом SARS. В 2003 году сотни людей оказались заражены из-за восходящих потоков теплого воздуха из ванных. Вирус распространился по нескольким квартирам и ветром был перенесен в другие здания комплекса.