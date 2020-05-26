Китайские ученые смогли выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий пациентов, что подтвердило опасность заражения через вдыхание частиц человеческих отходов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на журнал Emerging Infectious Diseases.
Специалисты описали случай COVID-19 у 78-летнего пациента в Ухане. В середине января мужчина был госпитализирован с симптомами лихорадки, кашлем и аномальным результатом томографии легких. Через пять дней пациента поместили на ИВЛ, а в феврале он умер.
Врачи изучили анализы кала пожилого больного, взятые с 27 января по 7 февраля, и выяснили, что в них содержалось большое количество РНК вируса. При этом в фекалиях патогена было даже больше, чем в мазках, взятых из носоглотки.
Также ученые смогли выделить живой вирус из образцов фекалий, собранных у других пациентов. По словам специалистов, это подтверждает возможность заражения фекально-оральным и фекально-аэрозольным путем.
В исследовании напомнили, что таким же образом распространялась и атипичная пневмония, вызываемая вирусом SARS. В 2003 году сотни людей оказались заражены из-за восходящих потоков теплого воздуха из ванных. Вирус распространился по нескольким квартирам и ветром был перенесен в другие здания комплекса.
Комментарии
От фекально-аэрозольного пути, только противогазы спасут!
В чем смысл чаще мыть руки, если вирус разносится по воздуху и его можно просто вдохнуть?
Ну и вопрос к Роспотребнадзору по общим туалетам на работе.
Ну писец! В туалет теперь и то с маской на попе идти!
Шаланды, полные фекалий...
А воздушно-попельным путём можно заразиться?
26.05.2020 14:15
- гость -
А воздушно-попельным путём можно заразиться?
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Скоро скажут, что и половым можно.
А-а-а-а!!!
Отрубите мне руки по самые уши!
половым можно так же как и ротовым ,какая разница, какие слизистые
"Ученые нашли еще один путь передачи коронавируса"
Слава Богу, что не половым путем
Типа половым для геев?
"заражены из-за восходящих потоков теплого воздуха из ванных. Вирус распространился по нескольким квартирам и ветром был перенесен в другие здания"
А что происходит сейчас на улице: теплые потоки воздуха разносят тополиный пух, а к нему прицепился коронавирус, и пух с вирусом лезет в нос, глаза, рот, а ты его рукой смахиваешь, растираешь по лицу... Этот вариант не является ли еще одним путем распространения вируса? Из фекалий можно, а с пухом - нет?
Трамп-бахни китов что бы заразы больше не было
и ветром был перенесен в другие здания комплекса.
Еще и ветром?!)) Ну тогда мы все носители)
Переболеют все хоть фекальным хоть оральным способом - это совершенно очевидно. Все эти карантины только чтобы не завалить больницы
По тв нашему показывали, как китайцы на рынках достают жир из канализации и жарят на нем какую то массу типа люля кибаб, продают сразу любителям рыночной еды....
при таком подходе что угодно может быть!
26.05.2020 15:03
@@
сухой пух, вирус быстро высыхает.