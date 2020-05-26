Вторник, 26 Май, 15:49

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,6
€ 77,88
34°

362342 +8915
Обь
409см +13


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Ученые нашли еще один путь передачи коронавируса

, ИА "Амител"
Из-за него руки советуют мыть еще тщательнее
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Китайские ученые смогли выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий пациентов, что подтвердило опасность заражения через вдыхание частиц человеческих отходов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на журнал Emerging Infectious Diseases.

Специалисты описали случай COVID-19 у 78-летнего пациента в Ухане. В середине января мужчина был госпитализирован с симптомами лихорадки, кашлем и аномальным результатом томографии легких. Через пять дней пациента поместили на ИВЛ, а в феврале он умер.

Врачи изучили анализы кала пожилого больного, взятые с 27 января по 7 февраля, и выяснили, что в них содержалось большое количество РНК вируса. При этом в фекалиях патогена было даже больше, чем в мазках, взятых из носоглотки.

Также ученые смогли выделить живой вирус из образцов фекалий, собранных у других пациентов. По словам специалистов, это подтверждает возможность заражения фекально-оральным и фекально-аэрозольным путем.

В исследовании напомнили, что таким же образом распространялась и атипичная пневмония, вызываемая вирусом SARS. В 2003 году сотни людей оказались заражены из-за восходящих потоков теплого воздуха из ванных. Вирус распространился по нескольким квартирам и ветром был перенесен в другие здания комплекса.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.05.2020 13:57
- гость -

От фекально-аэрозольного пути, только противогазы спасут!

26.05.2020 13:57
- гость -

В чем смысл чаще мыть руки, если вирус разносится по воздуху и его можно просто вдохнуть?
Ну и вопрос к Роспотребнадзору по общим туалетам на работе.

26.05.2020 14:09
- гость -

Ну писец! В туалет теперь и то с маской на попе идти!

26.05.2020 14:14
тю!

Шаланды, полные фекалий...

26.05.2020 14:15
- гость -

А воздушно-попельным путём можно заразиться?

26.05.2020 14:17
- гость -

26.05.2020 14:15
- гость -
А воздушно-попельным путём можно заразиться?
---
Скоро скажут, что и половым можно.

26.05.2020 14:19
- гость -

А-а-а-а!!!
Отрубите мне руки по самые уши!

26.05.2020 14:49
точный

половым можно так же как и ротовым ,какая разница, какие слизистые

26.05.2020 14:56
- гость -

"Ученые нашли еще один путь передачи коронавируса"

Слава Богу, что не половым путем

26.05.2020 14:56
- гость -

Типа половым для геев?

26.05.2020 15:03
@@

"заражены из-за восходящих потоков теплого воздуха из ванных. Вирус распространился по нескольким квартирам и ветром был перенесен в другие здания"

А что происходит сейчас на улице: теплые потоки воздуха разносят тополиный пух, а к нему прицепился коронавирус, и пух с вирусом лезет в нос, глаза, рот, а ты его рукой смахиваешь, растираешь по лицу... Этот вариант не является ли еще одним путем распространения вируса? Из фекалий можно, а с пухом - нет?

26.05.2020 15:07
- гость -

Трамп-бахни китов что бы заразы больше не было

26.05.2020 15:10
- гость -

и ветром был перенесен в другие здания комплекса.

Еще и ветром?!)) Ну тогда мы все носители)

26.05.2020 15:15
- гость -

Переболеют все хоть фекальным хоть оральным способом - это совершенно очевидно. Все эти карантины только чтобы не завалить больницы

26.05.2020 15:31
- гость -

По тв нашему показывали, как китайцы на рынках достают жир из канализации и жарят на нем какую то массу типа люля кибаб, продают сразу любителям рыночной еды....
при таком подходе что угодно может быть!

26.05.2020 15:40
- гость -

26.05.2020 15:03
@@
сухой пух, вирус быстро высыхает.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
15:37
Леди Гага порадовала поклонников фото в обнажающем тело топе 1
15:28
Зато ни у кого такого не было. Как в российских школах прошел "Последний звонок 2020" 4
15:16
За сутки в России скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом 2
15:05
Пьяный житель Алтайского края утонул вместе с машиной 5
14:56
Шторм, ураганы и паводок ударят по Сибири к началу лета 1
14:45
Сезон не открыт? Не, не слышали. Барнаульцы активно отдыхают на городском пляже 8
14:36
Наркодилер из Оренбурга прятался от полиции в Алтайском крае 0
14:26
Барнаульская кофейня опровергла информацию о закрытии из-за кризиса 1
14:14
Сбербанк признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости 0
14:00
"Спит кто на полу, кто на кушетках". Депутат о врачах, лечащих людей с COVID на Алтае 3
13:50
Ученые нашли еще один путь передачи коронавируса 16
13:37
В Барнауле во время ремонта крыши дома рухнул потолок одной из квартир 5
13:29
Люди злоупотребляют. Минэнерго хочет сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ 7
13:15
Кризис не помеха. Как предпринимателю начать продавать свои товары онлайн 0
13:03
Ураган и град. После обеда погода в Алтайском крае резко изменится 3
12:49
Капсулу времени для школьников 2045 года заложат в Барнауле 9
12:35
Коммунальщики почти три недели не закапывают огромный котлован в алтайском селе 3
12:27
Уже 15 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 24
12:26
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае приблизилось к 1500 15
12:16
Не пережили. Популярная сеть кофеен закрывается в Барнауле (обновлено) 27
12:05
Пышные и роскошные. Как сделать пионы украшением сада и дачного участка 0
11:58
Автомобиль врезался в столб и сгорел недалеко от Рубцовска 2
11:46
Весна продолжается. Голый неадекват устроил забег по двору в Барнауле. Видео 15
11:38
Российский военный вертолет совершил жесткую посадку. Погибли четверо человек 7
11:30
Расписание ЕГЭ-2020: на какие числа перенесли экзамены и как они пройдут 0
11:21
СК начал проверку после сообщений о невыплатах зарплаты алтайским врачам 5
11:11
Палатка на двоих за 420 тысяч. Алтайский отель опубликовал ценники на новый сезон 12
11:02
Нечем платить. При каких условиях банкротство неизбежно и как провести его правильно 0
10:51
Сорванные крыши и вырванные деревья. Последствия мощного шторма в Екатеринбурге 5
10:37
Барнаульцы рассказали, сколько денег им нужно на черный день 5
10:28
Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили бизнесменов с Днем предпринимателя 10
10:16
Праздничные дни в июне 2020: сколько дней отдыхаем на День России 0
10:03
В Барнауле откроют первый билингвальный лагерь для дошкольников 0
09:50
Блогер Диденко увеличила грудь спустя три месяца после гибели мужа 17
09:34
"Вектор" планирует к концу июня провести испытания вакцины от коронавируса 1
09:21
Под Барнаулом построят ясли-сад на 280 детей 8
09:07
Еще одного заболевшего COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
08:48
Жители Алтайского края могут получить грант на разработки в борьбе с коронавирусом 6
08:29
Вьетнам, Турция, Эмираты. Есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей этим летом 7
08:14
Двух жителей Алтайского края накажут за незаконную вырубку сухостоя 21
07:50
Мир после зомби-апокалипсиса. Барнаульцы в Италии и Испании о жизни после карантина 16
07:31
Рогозин заявил о необходимости построить в России новую орбитальную станцию 30
07:16
Ученые выяснили, каким должен быть завтрак для похудения 3
07:01
Дом на Партизанской. В Барнауле продаются квартиры с парковкой в подарок 0
06:49
"Пена" сойдет. Что происходит с рынком труда на Алтае и стоит ли менять работу сейчас 2
06:33
Бикини на завязках, рюши и кольца: самые модные купальники лета-2020 4
06:17
Беспечность и усталость. Главный алтайский депутат о коронавирусе, масках и запретах 34
06:02
Аномальная жара и ураганный ветер. О погоде в Алтайском крае 26 мая 0
23:45
Такой день. Новый коронавирусный рекорд на Алтае и бессрочно закрытые курорты 1
23:05
Дмитрий Песков вылечился от коронавируса 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.