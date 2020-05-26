Доктор Мясников объяснил вред антибактериального мыла

Для ежедневного применения достаточно использовать обычное мыло, а антибактериальное стоит оставить для специфического применения, заявил доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, подобное мыло содержит антибиотики, которые убивают бактерии. Это приводит к повышению сопротивляемости лекарственным средствам, что в будущем может помешать врачам вылечить пациента.
"Для широкого применения достаточно просто мыла", – заключил Мясников.
Эксперт также напомнил, что мыть руки нужно не менее 30 секунд, а в общественных местах пользоваться только жидким вариантом моющего средства.
Ранее amic.ru сообщил, что по данным Роспотребнадзора обычное и антибактериальное мыло имеют равную эффективность. Главный способ уберечь себя от COVID-19 – как можно чаще мыть руки, особенно после посещения общественных мест.
Комментарии
Этот т.н. доктор чьи интересы продвигает населению? Если его рекомендациям следовать, точно в ящик сыграешь...
Амик, хватит дешёвый хайп ловить. Про мыло сто лет назад рассказали и все знают