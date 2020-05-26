Сезон не открыт? Не, не слышали. Барнаульцы активно отдыхают на городском пляже

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Коронавирус коронавирусом, запреты запретами, а жара жарой. Столбики термометров перевалили за отметку +30 градусов, и барнаульцы потянулись на городской пляж. Не сказать, что на острове Помазкин ажиотаж, но отдыхающие есть. Музыка и различные напитки также присутствуют.

Напомним, что пляжный сезон в Барнауле еще не открыт. По планам городской администрации, это должно произойти 12 июня, однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и регионе.

В МЧС подчеркивают, что ни одного разрешенного места для купания в Алтайском крае нет. В мае уже произошло несколько несчастных случаев на воде. В том числе утонул 13-летний подросток.