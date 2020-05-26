Как получить помощь? Директор фонда МСП расскажет о поддержке бизнеса

Что в условиях кризиса и пандемии происходит с предпринимателями Алтайского края, какие меры поддержки для них есть и как их получить? Обо всем этом расскажет директор Алтайского фонда МСП Антон Слободчиков 27 мая. Интернет-форум пройдет на портале правительства Алтайского края.

Прием вопросов и предложений открыт на сайте правительства, на портале мойбизнес22.рф, а также в социальных сетях центра "Мой бизнес".

Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства сегодня осуществляет ряд мер поддержки бизнеса в регионе. Предлагает бизнесменам края такие бесплатные услуги, как создание сайтов, маркетинговая поддержка, патентование и сертификация, регистрация торгового знака, выход на электронные торговые площадки. Кроме того, "Мой бизнес" – открытая площадка для диалога власти и предпринимателей.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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