"Первый сорт". Из-за ранней весны в Алтайском крае уже выросли грибы

Из-за ранней весны в Алтайском крае уже начали появляться первые грибы, сообщает Regnum.
Аномальное потепление этой весной привело к тому, что в ленточных борах и на лесных опушках стали появляться первые грибы: маслята, подберезовики и подосиновики. Как отмечает издание, в Алеусском и Касмалинском борах даже нашли боровики.
"Идет чистый, в основном – первый сорт, второго – единицы", – сообщает участник группы "Грибники Алтая".
Некоторые жители края также рассказали о том, что съедобные грибы начали расти и на их садовых участках, а также в пределах города, в скверах и аллеях.
Напомним, что обычно первые грибы в крае начинают появляться в начале лета, а полноценный грибной сезон стартует в августе.
Комментарии
блин(
только маме моей не говорите, а то начнется...
когда поедем? все уже нарвали! мы одни как дураки без грибов...
какая ранняя весна, вы чё там, офигели? лето пришло уже
Кончилось лето сегодня. Жары такой больше не будет до июня, а там может и первую декаду. Ночью сегодня местами заморозки