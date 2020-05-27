Творить и руководить. Куда пойти работать в период пандемии

В пандемию многие предприятия закрылись, но интернет-профессии остаются востребованными. Веб-дизайнер, копирайтер, программист, эсэмэмщик – лишь малая часть специалистов, работающих онлайн. Иногда фрилансеры из разных сфер объединяются для создания интернет-продукта. Им нужен человек, который будет управлять командой. Это менеджер проекта. В Барнауле он может зарабатывать от 40 000 рублей.

Менеджер связывает заказчика и исполнителей. Его задача – понять суть проекта, основные цели и выстроить работу команды. В итоге клиент получает заказ вовремя и с учетом всех пожеланий.

Менеджер формирует технические задания команде и следит за их исполнением, вносит правки. В случае срыва сроков или других рабочих коллапсов именно он отвечает перед заказчиком.

Чтобы руководить командой, нужно понимать, чем занимается каждый. Поэтому проект-менеджеру пригодятся базовые знания программирования, дизайна, верстки и продвижения. Также он должен уметь находить общий язык с людьми, работать в режиме многозадачности, быстро улаживать конфликты и составлять планы и отчеты.

Сегодня почти каждая компания заявляет о себе в интернете. Сайты, интернет-магазины и приложения работают, несмотря на внешние обстоятельства. Поэтому конкуренция между ними растет, а профессия проект-менеджера становится востребованной и перспективной. В вузах этому пока не обучают, но освоить специальность можно и самостоятельно. Пригодится базовое образование из сферы IT, маркетинга или связанное с управлением. А недостающим навыкам легко научиться на специализированных курсах и мастер-классах, в том числе онлайн.