Пьяный житель Алтайского края утонул вместе с машиной

25 мая в Новосибирском водохранилище недалеко от села Заковряшино был обнаружен автомобиль, на водительском сиденье которого находился мужчина 1955 года рождения, пишут "Каменские известия".
Как стало известно, 24 мая житель Камня-на-Оби выпил и решил сесть за руль. Он уехал из дома и в районе 23 часов опрокинулся с берега водохранилища. Автомобиль, который тонул в воде, видели очевидцы.
Каменским межрайонным следственным отделом по данному факту проводится проверка. Назначен ряд судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение.
Комментарии
а может убийство? залили в глотку водяры чтоб был запах и в катлован. еще и двери закрыли поди. чтоб не вылез
Ну говорят же, что купальный сезон еще не открыт... Поди еще и без маски...
решил русалок покатать
Спи спокойно Станислав
26.05.2020 15:10
krash
Всё вам криминал чудится. Мало что-ли таких случаев?
Много лет назад,по весне,ехал мужик по деревенской насыпанной трассе на мотоцикле Урал,абсолютно трезвый. Занесло в колее,он под трассу кувырк и моцик на него.А там вода. Очевидцы в 100 метрах-пока добежали,моцик подняли-а он готов!
Наверно не умели искусственное дыхание делать?
Естественный отбор, амебе амебная смерть
жаль погибших
26.05.2020 16:00
Вася
Уважаемый, давайте относиться немного с уважением. Для родных это дорогой человек, какая бы причина не была в его смерти. Горе может прийти в любой дом.