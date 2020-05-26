Пьяный житель Алтайского края утонул вместе с машиной

25 мая в Новосибирском водохранилище недалеко от села Заковряшино был обнаружен автомобиль, на водительском сиденье которого находился мужчина 1955 года рождения, пишут "Каменские известия".

Как стало известно, 24 мая житель Камня-на-Оби выпил и решил сесть за руль. Он уехал из дома и в районе 23 часов опрокинулся с берега водохранилища. Автомобиль, который тонул в воде, видели очевидцы.

Каменским межрайонным следственным отделом по данному факту проводится проверка. Назначен ряд судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение.