За сутки в России выявили 8915 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших теперь составляет 362 342 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На 26 мая в лидерах прироста остается Москва с 2830 больными. При этом число вылечившихся от COVID-19 в столице почти в три раза превысило число новых инфицированных – 8033.

Всего за сутки по стране выздоровел 12 331 человек, за все время из больниц выписано 131 129 пациентов. С подтвержденным диагнозом "коронавирус" скончалось еще 174 человека, что также является суточным рекордом за время эпидемии. Всего заболевание унесло жизни 3807 россиян.

Как ранее сообщил amic.ru, на 26 мая в Алтайском крае выявили 79 новых случаев заболевания COVID-19, общее число теперь составляет 1485 человек. Также было подтверждено еще три смерти больных с коронавирусом, всего за время пандемии скончалось 15 человек.