Леди Гага порадовала поклонников фото в обнажающем тело топе

Популярная американская певица Леди Гага опубликовала в своем Instagram селфи, где она запечатлена в откровенной одежде.
На снимке Гага позирует в розовом парике и черном топе, украшенном цепью и частично обнажающем ее тело.
Подписчиков 34-летней певицы обрадовала публикация, они похвалили ее внешний вид в комментариях, отметив, что Гага выглядит прекрасно, необычно и вдохновляюще.
"Слишком горячая!" – написал один из комментаторов.
Как уже сообщал amic.ru, ранее Леди Гага опубликовала фото без макияжа и впервые предстала с розовыми волосами перед подписчиками. Такую яркую прическу певица сделала для съемок обложки свежей пластинки.
Комментарии
А что ещё остаётся делать в период карантина, денежный поток высох, одежду не на что купить.
это кто такая? на мою соседку похожа... та тоже гагакает
Тема сисек не раскрыта)))
Фу страшная, и ушки спаниеля висят сквозь малой лифчиг. беее.. давайте нормальных телок, че всяких шляв показываете.