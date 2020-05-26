Леди Гага порадовала поклонников фото в обнажающем тело топе

Популярная американская певица Леди Гага опубликовала в своем Instagram селфи, где она запечатлена в откровенной одежде.

На снимке Гага позирует в розовом парике и черном топе, украшенном цепью и частично обнажающем ее тело.

Подписчиков 34-летней певицы обрадовала публикация, они похвалили ее внешний вид в комментариях, отметив, что Гага выглядит прекрасно, необычно и вдохновляюще.

"Слишком горячая!" – написал один из комментаторов.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Леди Гага опубликовала фото без макияжа и впервые предстала с розовыми волосами перед подписчиками. Такую яркую прическу певица сделала для съемок обложки свежей пластинки.