Пьяный барнаулец устроил ДТП и попытался прикрыться братом-близнецом

Барнаулец попал в ДТП и попытался прикрыться своим братом-близнецом, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошел в Алтайском районе, где мужчина, ранее судимый за езду в нетрезвом виде, находился на отдыхе. В состоянии алкогольного опьянения он сел за руль, однако не справился с управлением и съехал с обочины. Автомобиль в результате ДТП перевернулся.

Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, где у него взяли образец крови и обнаружили в ней алкоголь. При этом пострадавший не отрицал, что за рулем был именно он. После получения результатов теста в отношении водителя возбудили уголовное дело.

Испугавшись реальной ответственности, обвиняемый на допросе заявил, что за рулем был не он, а его брат-близнец, а "ложные" показания он дал, поскольку хотел прикрыть своего родственника.

Следствие назначило экспертизу, которая смогла доказать, что за рулем находился сам мужчина. На суде он все-таки признал вину и раскаялся. Ему назначили полтора года условно.