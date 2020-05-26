Смертельная прогулка. Лодка с детьми перевернулась в Алтайском крае

Прогулка на лодке на Смоленских карьерах в Бийском районе обернулась несчастным случаем. Погиб 30-летний мужчина. Об этом amic.ru сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Известно, что накануне, 25 мая, взрослые и двое детей катались на лодке. Судно перевернулось, и люди оказались в воде. Детей спасли очевидцы, а вот мужчина, сидевший на веслах, утонул. Как сообщает газета "Моя земля", он был пьян.

На место вызвали спасателей, операция продолжалась до наступления темноты, однако тело так и не нашли. Погибшего мужчину позже обнаружил дайвер, к которому обратились родственники погибшего.

Как уже сообщал amic.ru, в четверг, 21 мая, на озере Ключ в Целинном районе утонул 41-летний мужчина.

В МЧС напоминают, что на данный момент купание в любом месте Алтайского края запрещено, так как сезон еще не открыт.