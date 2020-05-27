Какие дороги сделают на Алтае в 2020 году и как это снизит аварийность

Дорожный фонд в 2020 году в Алтайском крае составит почти 11 миллиардов рублей. На эти деньги в регионе будут выполнять работы в рамках нацпроекта "БКАД", а также проводить ремонт во многих районах края. Ожидается, что в рамках нацпроекта уже в этом году удастся снизить аварийность на дорогах и привести часть трасс в нормативное состояние.
Какие дороги будут отремонтированы в рамках "БКАД"?
Работы по ремонту, строительству и реконструкции этим летом запланированы на 127 объектах Алтайского края, сообщили в региональном Министерстве транспорта. В это число вошли: 72 дороги регионального и межмуниципального значения, 35 улиц в Барнауле, 11 – в Бийске и 9 – в Новоалтайске.
Все эти работы будут проведены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". Всего по проекту предстоит реконструировать более 450 км магистралей.
При этом более 60 км дорог приходится на Барнаульскую агломерацию. Здесь, пожалуй, самым крупным проектом станет расширение проезжей части по улице Попова в сторону улицы Трактовой. Эти работы обойдутся в 600 миллионов рублей.
В Новоалтайске в рамках нацпроекта обновят 5,46 км дорог. И еще почти 29 км сделают в Бийской агломерации.
Отметим, в прошлом году в рамках национального проекта в крае было отремонтировано также около 450 км дорог. То есть сокращать объемы работ из-за пандемии коронавируса в регионе не стали.
Какие дороги в Алтайском крае сделают за краевые средства?
В этом году наконец дождутся ремонта сразу семь трасс, которые уже давно нуждались в реконструкции. Это:
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница с Новосибирской областью;
- Алтай – Кузбасс;
- Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области;
- Алейск – Петропавловское – Смоленское;
- Белоярск – Заринск;
- Павловск – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью;
- Крутиха – Панкрушиха – Хабары.
"На сегодняшний день уже на 30% объектах ведутся активные работы. Заметим, что в итоге все цели, как и годом ранее, будут достигнуты", – подчеркнули в Минтрансе.
Обещают в ведомстве привести в нормативное состояние также сельские дороги и мосты. Это еще около 830 километров. В прошлом году было обновлено более 900 км трасс. Однако, как пояснили в министерстве, в этом году больше сложных объектов, которые требуют более серьезного финансирования. Все контракты с подрядчиками уже заключены.
Каких показателей необходимо достичь?
Как пояснили в ведомстве, работы в рамках нацпроекта позволят привести в соответствие с нормативными требованиями до 70% дорожной сети Барнаульской агломерации. Для этого необходимо отремонтировать еще 18,7 км дорог местного значения в самом Барнауле и 6,2 км в Новоалтайске.
В Бийской агломерации планируют привести в нормативное состояние до 60,8% дорог. Для достижения показателя необходимо отремонтировать 8,6 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 17,3 км – местного значения г. Бийска.
В целом же по краю доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна вырасти до 40%. Для этого необходимо отремонтировать 92 километра трасс.
Как будут бороться с ДТП?
В министерстве пояснили, что в результате проведенного ремонта уже в этом году количество аварийно-опасных участков снизится до 83% от базового показателя. В рамках борьбы с дорожно-транспортными происшествиями на дорогах региона будут дополнительно установлены еще 10 стационарных камер фотовидеофиксации.
"Все работы, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения, в первую очередь направлены на снижение количества ДТП и смертности на автодорогах. Цели и задачи, поставленные руководством страны и региона в прошлом строительном сезоне в рамках нацпроекта, были достигнуты, сейчас работы ведутся по плану 2020 года. Контракты на выполнение мероприятий заключены на все объекты, более того, на данный момент мы наблюдаем выполнение с опережением графика", – рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.
Комментарии
В шею гнать надо таких чиновников, которые считают что аварийность можно снизить за счёт знаков, камер и разметки.
27.05.2020 08:24
АБОРИГЕН
А за счет чего считаете можно снизить аварийность? За счет снижения скорости до 40 и лежачих полицейских? А Вы не задумывались, как чувствуют себя больные, которых везут в скорой, пассажиры общественного транспорта. На сколько увеличивается время прибытия автомобилей экстренных служб. Об увеличении шума и загазованности мест где установлены неровности. Ограничение скорости также отрицательно сказывается на общественном транспорте, т.к. время в пути пассажиров увеличивается.
27.05.2020 08:24
АБОРИГЕН
Еще добавлю, при ограничении скорости водитель находится больше времени за рулем, а следовательно и больше устает. Вы думаете усталость благоприятно скажется на безаварийности? К тому же низкая скорость расслабляет водителя и он начинает больше отвлекаться. Не обращали внимания, что даже в пробках, при малой скорости происходят аварии...
Согласен с гостем. когда плетешься по какой то улочке с кучей лежачих километров 20, тогда и не грех взять ватсап в руки и параллельно писать сообщение, ибо на такой то скорости ж типа не опасно. а вот когда 60 едешь уже не удобно писать, уже опасно, и все внимание на дорогу.
добавлю к вышесказанному, что тот же общественный транспорт разваливается от кучи искуственных неровностей. Следом вылезут нытики, ноющие в каком состоянии общественный транспорт. и т.д.
Большинство искусственных неровностей, установленных в Барнауле не соответствуют ГОСТу. Нет обязательной разметки, длина наклонной менее одного метра, ступенчатый угол въезда и много других недочетов. Ответственным чиновникам на это наплевать! Начальник ГИБДД тоже только кресло протирает задом и зарплату получает! Обратите внимание, на ул. Малахова искусственные неровности имеют ямы!!! Это откуда должны расти руки что бы так сделать??? Это сколько инспекторов ГИБДД там проехало и наплевало на бардак! Так о какой безопасности можно говорить? Если у нас куча чиновников но даже в такой мелочи - бардак!
дорогу, точнее то, что от нее осталось между Мамонтово-Романово делать не будут?