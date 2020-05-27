Какие дороги сделают на Алтае в 2020 году и как это снизит аварийность

Дорожный фонд в 2020 году в Алтайском крае составит почти 11 миллиардов рублей. На эти деньги в регионе будут выполнять работы в рамках нацпроекта "БКАД", а также проводить ремонт во многих районах края. Ожидается, что в рамках нацпроекта уже в этом году удастся снизить аварийность на дорогах и привести часть трасс в нормативное состояние.

Какие дороги будут отремонтированы в рамках "БКАД"?

Работы по ремонту, строительству и реконструкции этим летом запланированы на 127 объектах Алтайского края, сообщили в региональном Министерстве транспорта. В это число вошли: 72 дороги регионального и межмуниципального значения, 35 улиц в Барнауле, 11 – в Бийске и 9 – в Новоалтайске.



Все эти работы будут проведены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги". Всего по проекту предстоит реконструировать более 450 км магистралей.

При этом более 60 км дорог приходится на Барнаульскую агломерацию. Здесь, пожалуй, самым крупным проектом станет расширение проезжей части по улице Попова в сторону улицы Трактовой. Эти работы обойдутся в 600 миллионов рублей.

В Новоалтайске в рамках нацпроекта обновят 5,46 км дорог. И еще почти 29 км сделают в Бийской агломерации.

Отметим, в прошлом году в рамках национального проекта в крае было отремонтировано также около 450 км дорог. То есть сокращать объемы работ из-за пандемии коронавируса в регионе не стали.

Какие дороги в Алтайском крае сделают за краевые средства?

В этом году наконец дождутся ремонта сразу семь трасс, которые уже давно нуждались в реконструкции. Это:

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница с Новосибирской областью;

Алтай – Кузбасс;

Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области;

Алейск – Петропавловское – Смоленское;

Белоярск – Заринск;

Павловск – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью;

Крутиха – Панкрушиха – Хабары.

"На сегодняшний день уже на 30% объектах ведутся активные работы. Заметим, что в итоге все цели, как и годом ранее, будут достигнуты", – подчеркнули в Минтрансе.

Обещают в ведомстве привести в нормативное состояние также сельские дороги и мосты. Это еще около 830 километров. В прошлом году было обновлено более 900 км трасс. Однако, как пояснили в министерстве, в этом году больше сложных объектов, которые требуют более серьезного финансирования. Все контракты с подрядчиками уже заключены.

Каких показателей необходимо достичь?

Как пояснили в ведомстве, работы в рамках нацпроекта позволят привести в соответствие с нормативными требованиями до 70% дорожной сети Барнаульской агломерации. Для этого необходимо отремонтировать еще 18,7 км дорог местного значения в самом Барнауле и 6,2 км в Новоалтайске.

В Бийской агломерации планируют привести в нормативное состояние до 60,8% дорог. Для достижения показателя необходимо отремонтировать 8,6 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 17,3 км – местного значения г. Бийска.

В целом же по краю доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна вырасти до 40%. Для этого необходимо отремонтировать 92 километра трасс.

Как будут бороться с ДТП?

В министерстве пояснили, что в результате проведенного ремонта уже в этом году количество аварийно-опасных участков снизится до 83% от базового показателя. В рамках борьбы с дорожно-транспортными происшествиями на дорогах региона будут дополнительно установлены еще 10 стационарных камер фотовидеофиксации.

"Все работы, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения, в первую очередь направлены на снижение количества ДТП и смертности на автодорогах. Цели и задачи, поставленные руководством страны и региона в прошлом строительном сезоне в рамках нацпроекта, были достигнуты, сейчас работы ведутся по плану 2020 года. Контракты на выполнение мероприятий заключены на все объекты, более того, на данный момент мы наблюдаем выполнение с опережением графика", – рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.