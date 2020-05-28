Кризис делу не помеха. "Легенда Жизни" запустила доставку продуктов в Барнауле

Более 18 лет Барнаульская водяная компания доставляет бутилированную воду под торговой маркой "Легенда жизни" домой, на работу, в детские сады и школы в Барнауле, Бийске, Новоалтайске. Ситуация с коронавирусом стала поводом открыть еще одно, казалось бы, неожиданное направление. С апреля 2020 года здесь можно заказать еще и свежую выпечку, продукты и товары первой необходимости. Как и зачем компания внедрила новую услугу, насколько безопасна такая доставка и востребована ли она, порталу amic.ru рассказала Светлана Иунихина, коммерческий директор Барнаульской водяной компании.

– Вода – ваш основной продукт. Как пришла идея доставлять на дом что-то еще?

– Мы всегда внимательны к потребителям, держим руку на пульсе всех изменений. Когда основная масса наших клиентов столкнулась с ограничениями по выходу из дома, мы поняли, что можем быть полезными, доставляя полный цикл товаров, необходимых для жизни, домой и на предприятия, которые продолжают работать в этот трудный период.

– С чего начали развитие нового направления?

– Мы начали с тех, которые тяжело нести из магазина из-за большого объема или веса. Это мука, крупы, макароны, подсолнечное масло. Наладили работу с поставщиком хлеба и круассанов, который печет их для нас ночью, чтобы с самого утра доставить клиентам. Так что теперь у нас есть и свежая выпечка на завтрак.

В "Легенде жизни" можно заказать доставку средств для уборки дома, а также товаров для индивидуальной защиты: лицевые маски, перчатки, антисептики. Тут важен еще и социальный аспект. Помните, как долго не было масок в продаже? А мы сразу, как все это началось, наладили закупки для собственных нужд, чтобы защитить сотрудников. Так что просто расширили объемы заказов.

– Сложно было все организовать?

– Мы столкнулись с трудностями при организации хранения и фасовке товаров. Нужно было сделать процесс удобным не только для формирования наборов, но и эстетичным для потребителя. Клиент получает все продукты в запаянных индивидуальных пакетах, они доставляются до порога дома в герметичном виде с соблюдением всех норм и правил.

Компания соблюдает все правила товарного соседства, все эпидемиологические условия фасовки, хранения. К воде очень строгие требования, так что "Легенда жизни" в этом деле профи.

– В апреле появилось много сервисов доставки. В чем особенность вашего?

– Первое и главное – это безопасная доставка. В дом к нашему клиенту приходит проверенный человек, который имеет санитарную книжку и не курит (это тоже наше конкурентное преимущество, ведь среди наших клиентов много семей с маленькими детьми). Автомобиль, на котором экспедитор привозит воду, продукты, проходит санитарную обработку. Безопасность наших клиентов превыше всего.

Во-вторых, у нас бесплатно, если вы являетесь клиентом компании и в ваш заказ включена вода "Легенда жизни". Это очень важно для экономии семейного бюджета, да и бюджета любой организации.

– Когда-нибудь ситуация стабилизируется. Не придет ли все в упадок после полного снятия карантинных мер?

– Наоборот, мы рассчитываем только на развитие. Когда все ограничения отменят, люди будут, как и прежде, ходить по магазинам. Но, во-первых, среди наших клиентов много молодых семей, пожилых людей. Первым – не придется тратить время на поход по магазинам, вторым – носить тяжелые покупки. Да и всем остальным такие продукты, как мука, сахар, масло, будет удобнее заказывать с доставкой. Это не тот товар, который надо пощупать и покрутить в руках перед покупкой. Главное, бренд и дата изготовления, за этим мы четко следим.

Во-вторых, клиентам станет еще удобнее сотрудничать с нами за счет расширения ассортимента. Сейчас налаживаем доставку свежих продуктов, ищем поставщиков хлебобулочных, молочных и мясных изделий, которые будут поставлять нам продукцию сразу после изготовления и проверки на качество. Заказы по направлению "Свежее" принимаем сегодня – на завтра: качество и срок годности гарантируем.

Планируем ввести в ассортимент и товары детского сегмента. Мы производим воду для деток с первых дней жизни и знаем, как важно давать им только самое лучшее. Здесь особенно тщательно подходим к выбору продукции и поставщиков.

За эти два месяца люди оценили преимущества доставки. Это экономит время и силы. Так что работа в данном направлении только начинается.



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