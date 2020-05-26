Влад Лисовец заразился коронавирусом

У известного стилиста Влада Лисовца обнаружили коронавирус, сообщает Telegram-канал Mash.

47-летний мужчина сам обратился к докторам одной из столичных больниц. Врачи провели компьютерную томографию легких, которая показала наличие двусторонней пневмонии. Позднее COVID-19 подтвердили анализы.

Кроме коронавируса, у стилиста выявили проблемы с печенью и панкреатит. На данный момент селебрити находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее amic.ru сообщил, что 25 мая от COVID-19 излечились пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка. На данный момент супруги находятся дома на двухнедельном карантине.