Форум "АТР" не стали отменять из-за COVID, но перенесли его в неизвестное место

Молодежный форум "АТР" в Алтайском крае не будут отменять из-за эпидемии коронавируса, однако пройдет он в новом месте и не летом, как ранее, а в начале осени. Об этом сообщила начальник управления молодежной политики региона и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова. По ее словам, форум в этом году пройдет не на территории "Сибирского подворья" в Белокурихе, а в другом месте, где еще более красивая природа. О размещении новой площадки Четошникова пообещала рассказать ближе к дате проведения форума управленцев.

"На данный момент согласован перенос форума на осенний период, отмены не будет. Работаем в тесной взаимосвязи с федеральным агентством по делам молодежи. Если будет дано добро на проведение форума осенью, будем проводить", – сказала она.

По ее словам, новая площадка позволит показать гостям форума, на который приезжают со всей страны, "насколько богат, красив природой наш край". При этом, несмотря на ограничительные меры, ожидается приезд на Алтай такого же большого количества гостей, в том числе и из Москвы, как в прежние годы.

Как отметила Четошникова, подготовка к проведению форума уже началась. В начале июня управление молодежной политики запускает ряд мероприятий в режиме онлайн. Первым из них станет встреча в онлайн-формате с Андреем Худолеевым, зампредседателя совета ассамблеи народов России по вопросам национальной политики в молодежной среде.

Отметим, что в прошлом году форум "Алтай. Точки роста" отпраздновал в 2018-м году десятилетний юбилей. Потом он сменил название на "Алтай. Территория развития", но его суть осталась прежней – в регион поделиться своими инициативами приезжают активисты со всей страны.