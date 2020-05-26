С 1 августа накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Коэффициент обусловлен результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, превысивших инфляцию в три раза. Отмечается, что перерасчет коснется 80 тысяч человек. Никаких документов им заполнять не нужно.

В Пенсионном фонде отметили, что на повышение уйдет около 1,87 миллиарда рублей.

Сегодня средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей, а средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования – 1705 рублей. Оба вида выплат назначаются гражданам при наступлении пенсионного возраста либо при досрочном выходе на пенсию.