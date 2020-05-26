На барнаульских стройплощадках выявили нарушение масочного режима

Управление по строительству и архитектуре администрации Индустриального района 26 мая провело проверку стройплощадок на предмет соблюдения ограничений, связанных с коронавирусом. Успешно ревизию прошли не все.

Всего обследовали шесть площадок, расположенных по проспекту Энергетиков, улицам Попова, Солнечная Поляна, Лазурной, Бабуркина.

По адресам Лазурная, 46, проспект Энергетиков, 13, есть замечания в виде нерегулярной дезинфекции, нарушения масочного режима и ведение термометрии.

Материалы проверки направят для рассмотрения и принятия мер в Управление Роспотребнадзора, рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее amic.ru писал о том, что 50 нарушителей масочного режима в Алтайском крае привлекут к ответственности. Больше всего протоколов составили в Барнауле.