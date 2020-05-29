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Спокойно, вы в безопасности! Как защитить себя и свое имущество от воров

, ИА "Амител"
ЧОП "Цербер" рассказал о видах охранных услуг на разные случаи жизни

Кражи вышли на первое место в общем числе преступлений в стране. За 2019 год прокуратура России зарегистрировала 364 338 ограблений. Поэтому важно вовремя задуматься о безопасности себя, родных и личного имущества. Например, нанять специалистов частного охранного предприятия "Цербер". 

В греческой мифологии Цербер – это трехглавый пес, охраняющий вход в царство Аида. Его необычайная сила устрашала всех, кто пытался выйти или войти в подземный мир без специального разрешения. Так и ЧОП "Цербер" назван в честь грозного сторожа, потому что сотрудники предприятия сильны, храбры и не пропустят посторонних. 

Но сегодня охрана не только сторожит входы и выходы. Современные ЧОП включают в себя разные виды услуг на все случаи жизни.

Охрана квартир, домов, коттеджей

В квартиру можно установить цифровую охрану – видеонаблюдение и сигнализацию. Это классическая мера предосторожности, которая не бывает лишней. Также можно повесить датчики на окна, двери, балкон.

Полезно будет установить кнопку тревоги. Ее главное преимущество – незаметность в действии. Тревожная кнопка оповестит охрану об опасности, не вызвав подозрения у злоумышленников. Это повысит шансы, что полиция поймает их на месте преступления.

В большом загородном доме пригодится домофон с видеонаблюдением. Оптимальным решением станет совмещение цифровой и физической охраны. Например, добавить к сигнализации или тревожной кнопке патрулирование прилегающей территории. 

Охрана бизнеса

Это защита информации и материальных ценностей, находящихся в офисе. Здесь важно установить повсеместную систему наблюдения и сигнализацию, особенно там, где хранятся ценные документы или сейф. Как и в квартире, можно повесить датчики. Большой популярностью они пользуются на складах.

Бизнес-центры с большой территорией нуждаются в физической охране. Это внедрение контрольно-пропускного пункта и патрулирование объекта.  

Личная охрана 

Персональная охрана обезопасит людей, которые переживают за свою жизнь или жизнь близких. "Секьюрити" сопровождает заказчика во время всех передвижений. Может работать непосредственно рядом или скрытно.

Охрана мероприятий

На новом месте невозможно быстро установить видеосъемку или сигнализацию. Поэтому шествия, митинги, концерты и фестивали охраняют специальные отряды. Они поддерживают связь друг с другом с помощью раций и в случае опасности объединяются для защиты участников мероприятия и их имущества.

ЧОП "Цербер" работает в Барнауле с 1995 года. Предприятие оказывает весь комплекс охранных услуг. "Цербер" берет на себя все этапы работ – от монтажа камер видеонаблюдения до задержания злоумышленника. 

Операторы пульта наблюдения непрерывно следят за обстановкой и поддерживают связь с группой быстрого реагирования. В штате девять таких групп. В случае опасности ГБР доедет до объекта за 3-5 минут. 

Все сотрудники имеют лицензию и квалифицированный шестой разряд охранника – высший из возможных. Это значит, что они окажут первую помощь, помогут предотвратить пожар, быстро вызовут подмогу и в случае необходимости воспользуются оружием.

Кроме того, охранники проходят авторскую программу обучения от "Цербера". За 25 лет работы предприятие выработало оптимальную систему знаний и умений. В нее входят также навыки общения с клиентами и улаживание конфликтных ситуаций. Каждый год сотрудники сдают квалификационный зачет.

В работе используется только современное профессиональное оборудование: ни сигнализация, ни пульт централизованного наблюдения не выйдут из строя под воздействием другой техники. Система не боится "глушилок". Все приборы мастера сами смонтируют на территории клиента быстро и в удобное время.   

Управлять своей безопасностью можно даже с мобильного телефона. Благодаря мобильному приложению от "Цербера" у владельца есть возможность удаленного просмотра камер видеонаблюдения. Тревожную кнопку тоже можно нажать с телефона. 

"Цербер" предоставляет комплексный подход к безопасности собственности, бизнеса и физического благополучия. Персонал ЧОПа проконсультирует вас и подберет оптимальную услугу в офисе или по телефону. Предприятие несет 100% ответственность за охраняемое имущество. Высокий профессионализм, четкая работа охранников, превосходное материально-техническое оснащение позволяет обеспечивать высокую безопасность. 

ЧОП "Цербер"
Адрес: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 128Б, 1 этаж
+7 (3852) 22-96-96
+7 (3852) 22-96-95
+7 (3852) 22-96-90
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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