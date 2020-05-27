"Дело утопающих". Почему барнаульские бизнесмены отказываются от рассрочки по аренде

Барнаульские компании, снимающие помещения в офисных, торговых, торгово-развлекательных и бизнес-центрах, отказываются от предложенной правительством отсрочки по арендным платежам. Власти решили, что такая льгота поможет снизить нагрузку на бизнес. Но арендаторы отмечают: им больше по душе скидка по ежемесячному платежу, которую готовы предоставить владельцы коммерческих объектов города. Арендодатели в голос добавляют: им тоже выгоднее снизить плату для нанимателей, чем отодвинуть платежи.

"А вдруг мы закроемся?"

Владелица магазина женской одежды Татьяна еще в апреле отказалась от предложения арендодателя по отсрочке платежей. Говорит: несмотря на то, что компания до сих пор закрыта, она лучше будет платить аренду с 30% скидкой.

"Собственник помещения на пр. Красноармейском предложил на выбор: либо нам начисляется полная арендная плата за все месяцы простоя, которую мы должны будем погасить в течение года, либо он дает скидку в 30% от суммы договора. Но вносить деньги мы должны ежемесячно. Насколько знаю, все арендаторы выбрали второй вариант. Меня он точно устраивает больше первого. Одежду я продаю через интернет, небольшая "копеечка" есть, ею рассчитываюсь за аренду. Но кто знает, что будет дальше. А вдруг мы закроемся? Как тогда выплачивать долг? Судиться? Поэтому буду платить сейчас, сколько смогу", – объясняет женщина.

Такого же мнения придерживается и собственник фотостудии Павел. Его компания не работает уже два месяца, дополнительного источника дохода у бизнесмена нет, однако он все равно оплачивает аренду из своих личных сбережений. Предприниматель говорит: если в ближайшие месяцы компания не откроется, тогда, возможно, он будет думать об отсрочке:

"Я снимаю небольшое помещение на первом этаже многоэтажки. С собственником мы договорились, что пока я плачу 50% от ежемесячного договора. По сути, эти деньги уходят на содержание помещения: оплату коммунальных услуг, охрану, зарплату дворника. Рассрочка по аренде меня не устраивает, собственника тоже. Но так как сейчас никто не может сказать, когда мы начнем работать, вариант с рассрочкой рассматривают как запасной".

Никто никому не должен

Но не только арендаторы не хотят копить долги. Владельцы недвижимости, сдающие помещения, разделяют эту позицию бизнеса. 16 мая правительство утвердило документ, согласно которому арендодатели, предлагающие компаниям рассрочки по платежам, вправе рассчитывать на льготы. Они могут претендовать на отсрочку по уплате налога на имущество организаций, земельного налога, а также налога на имущество физлиц. Отсрочку предоставляют на срок от трех месяцев до года. Правительство страны уверено: это стимулирует собственников недвижимости идти на уступки нанимателям. Но арендодатели, в свою очередь, тоже не хотят быть в должниках. Пусть и у государства.

"Мы о постановлении знаем, слышали, изучили. Мы можем рассчитывать на такую льготу. Но все налоги уже заплатили, зачем их копить? Возможно, так правительство хотело показать, что ему не безразлична судьба бизнеса, но мы посчитали, что в документе нет никаких преимуществ, ведь потом нужно разом вносить двойные платежи – отсроченные и текущие", – отмечает администратор офисного здания Елена.

Торговый центр "Алтай" намеренно не предлагает арендаторам отсрочки по налогам. Замдиректора ТЦ Ирина Клюкина отмечает, что этот вариант будет тянуть вниз как владельцев бизнеса, так и сам торговый объект.

"После выхода этого документа наша финансовая группа посчитала, что убытки, которые мы понесем, если обратимся за налоговыми отсрочками, будут в разы больше прибыли. Спасение утопающих – дело самих утопающих. Сейчас мы предпочитаем договариваться с арендаторами, предоставляя им бонусы и скидки на последующие месяцы. Но в этом случае отсрочкой они пользоваться не смогут", – говорит Ирина.

Если кто-то из арендаторов просит отодвинуть платежи на несколько месяцев, то "Алтай" начисляем им аренду по полной ставке и за апрель, и за май (это не противоречит закону). Компании, которых устраивает такой вариант, единицы.

"Бизнесу не нужны дополнительные долги, пусть и с рассрочкой, а нам не нужны неизвестные перспективы получения этих денег. Ведь платить за содержание объекта нужно здесь и сейчас. Если мы договариваемся, то в допсоглашении прописываем, что отсрочкой пользоваться нельзя", – говорит Ирина.

Некоторые арендаторы, по ее словам, идут дальше и настаивают на использовании обеспечительных платежей. То есть бизнесмены, которые планируют работать в здании, вносят страховой депозит. Его размер равен сумме ежемесячного платежа. Эти средства арендодатель может использовать в качестве компенсации возможных убытков или упущенной выгоды.

Если никаких проблем с партнером не возникло, то деньгами закрывают последний месяц аренды компании или возвращают ей на счет – все зависит от условий договора. Сейчас же многие собственники бизнеса уговаривают арендаторов использовать этот депозит для покрытия расходов по аренде.

"Таких обращений много, но арендодатели города редко соглашаются использовать "резервные" деньги, так как это большие риски. А если компания обанкротится? Тем более что сейчас рассматривают закон о том, чтобы арендаторы могли по упрощенной схеме расторгнуть с арендодателем договор. Бизнесмен скажет: "Я пошел". И как покрыть все расходы? Поэтому объекты редко соглашаются на уступки. Пока единственный реальный вариант для всех участников бизнеса – снижение арендных платежей", – говорит Ирина.

Возможно, может быть, а почему нет

Но не все компании города так категоричны. В ТРЦ "Галактика" отмечают: если условия "льготы" будут им интересны, они, вероятно, подадут документы на получение отсрочки.

"Сейчас мы изучаем условия постановления от 16 мая. О каких-то оформленных льготах или отсрочках платежей говорить рано", – отметили в ТРЦ.

Воспользоваться отсрочкой готовы и в ТРЦ "Весна". Для этого организация сейчас анализирует постановление, условия и сроки предоставления льготы, подводные камни закона. Однако юристы и бухгалтерия уже начали сбор документов, необходимых для получения льготы.

"Мы предлагаем отсрочку по аренде, но бизнесмены отказываются, они не хотят копить долги. Пока все арендаторы держатся, расторгли договоры около 10% компаний от общего количества. Эти фирмы не смогли продолжить работу в непростых условиях. Сейчас открыты только те, кому разрешили работать по указу губернатора. Наш ТРЦ точно будет подавать документы на отсрочки по налогам. Для крупных арендодателей, размеры налогов которых велики, это хорошее послабление", – отметили в администрации молла.

Нет веры государству

Многие арендодатели, возможно, рассмотрели бы отсрочку по налогам как неплохой вариант для выживания в кризис, но есть одно но: компании не до конца доверяют "широким жестам" правительства, говорит руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

"Отсрочка – это не синоним неплатежа. Как она будет работать? Многие предприниматели опасаются, что сейчас они не заплатят налоги, а потом им "прилетят" штрафы, пени, неустойки. Бизнесмены просто не верят в какие-то реальные послабления и стараются устранить все "хвосты", чтобы они не тянули вниз", – отмечает он.

По его словам, правительство страны понимает: если распространение коронавируса не остановить, ситуация может привести к коллапсу в бизнесе. Предложенные отсрочки, как по аренде, так и по налогам, – это способ как-то предотвратить возможную катастрофу. Однако пока ни арендаторы, ни арендодатели не могут назвать вводимые меры эффективными и ждут большей помощи.