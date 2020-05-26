"Не представляет угрозы". В мэрии Барнаула прокомментировали обрушение потолка в доме

Представители администрации Барнаула прокомментировали ситуацию с обрушением штукатурки в одной из квартир в доме № 47а по ул. 1-я Западная.

В 2012 году межведомственная комиссия рассматривала вопрос о признании дома аварийным. Само здание было построено в 1949 году. В 2012-м дом не получил статус аварийного, а повторных заявлений от жильцов не поступало.

"Дом включен в муниципальную программу "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы. В соответствии с программой в 2019 году комитетом разработана проектно-сметная документация и в текущем году заключен муниципальный контракт от 24.04.2020 с подрядной организацией ООО СК "Эверест" на выполнение капитального ремонта дома согласно судебному решению со сроком завершения в течение 150 дней. В настоящее время на доме выполняются работы по ремонту отмостки, крыши, балконов", – рассказали в администрации.

После сообщений об обрушении штукатурки представители комитета и администрации Октябрьского района провели осмотр помещения. Угрозы жизни и здоровью, связанных с обрушением строительных (несущих) конструкций, не выявлено.

"Стоит также отметить, что общее состояние штукатурного слоя в комнате и кухне неудовлетворительное, следы проведения текущего ремонта собственником отсутствуют", – говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что в одной из квартир в доме на улице 1-й Западной, 47а, обрушился потолок. По словам активистов общества "Гражданский патруль", в ветхом состоянии дом полувековой давности находится уже несколько лет, однако власти признавать его аварийным отказываются.