В пятницу, 22 мая, в возрасте 55 лет умер артист Молодежного театра Алтая Игорь Бочериков, сообщает пресс-служба театра. Прощание с артистом состоялось 25 мая.

Игорь Алексеевич окончил АГИК и пришел в МТА в 1988 году, где и выступал до конца своих дней. Среди его ролей были Бубнов в спектакле Максима Горького "На дне", Чацкий в комедии Александра Грибоедова "Горе от ума", Добчинский в "Ревизоре" Николая Гоголя.

Также многие запомнили его по выразительному образу короля в трагикомедии Евгения Шварца "Обыкновенное чудо" или рассказчика в постановке по рассказам Валерия Золотухина "Храни тебя Бог".

"Мы навсегда запомним артиста, отдавшего нашему театру около 30 лет, как трогательного, тонко чувствующего человека, внимательного к коллегам, трепетного по отношению к своей работе. Он, без сомнений, был профессионалом своего дела, жизнерадостным книгочеем, большим другом для взрослых работников МТА, понимающим наставником для молодых", – говорится в сообщении пресс-службы.

Прорывом в актерской карьере Бочерикова было назначение на роль Афанасия Ивановича в спектакле по повести Николая Гоголя "Старосветские помещики". Постановка получила основной диплом на конкурсе "Вдохновение" на втором фестивале "Своя игра" в Новосибирске.