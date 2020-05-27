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Безумные интерьеры русских квартир

, ИА "Амител"
Хозяева этих шедевров обладают специфическим чувством стиля

Фото: Pikabu

Создать комфортные условия для проживания мы стремимся, наверное, в течение всей жизни. Но иногда наше чувство прекрасного и удобного может привести в замешательство. Фотографии интерьеров в нашей подборке – снимки реальных квартир, которые продаются или сдаются в аренду. Взяты они из аккаунта "Агентам не звонить" соцсети "ВКонтакте". Пусть этим фото уже несколько лет, но не показать такие шедевры нельзя. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

27.05.2020 07:12
Как то так

Карательную психиатрию отменили. За ваши деньги любые прихоти. Напрягает одно, они при продаже квартир будут стремиться включить в ценник свои "шедевры"

27.05.2020 08:18
Filin

Лестница на кровать - феерично, кок они в туалет бегают, если припрет ночером?

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