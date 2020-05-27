Фото: Pikabu
Создать комфортные условия для проживания мы стремимся, наверное, в течение всей жизни. Но иногда наше чувство прекрасного и удобного может привести в замешательство. Фотографии интерьеров в нашей подборке – снимки реальных квартир, которые продаются или сдаются в аренду. Взяты они из аккаунта "Агентам не звонить" соцсети "ВКонтакте". Пусть этим фото уже несколько лет, но не показать такие шедевры нельзя.
Комментарии
Карательную психиатрию отменили. За ваши деньги любые прихоти. Напрягает одно, они при продаже квартир будут стремиться включить в ценник свои "шедевры"
Лестница на кровать - феерично, кок они в туалет бегают, если припрет ночером?
В основном цыганщина какая-то... Зовите Томми
А вот вариант с теркой и лампочкой мне понравился, крутяк!