Фото: Pikabu

Создать комфортные условия для проживания мы стремимся, наверное, в течение всей жизни. Но иногда наше чувство прекрасного и удобного может привести в замешательство. Фотографии интерьеров в нашей подборке – снимки реальных квартир, которые продаются или сдаются в аренду. Взяты они из аккаунта "Агентам не звонить" соцсети "ВКонтакте". Пусть этим фото уже несколько лет, но не показать такие шедевры нельзя.