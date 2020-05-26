Президент России Владимир Путин сообщил, что Парад Победы пройдет 24 июня. Также он предложил в день ВМФ, 26 июля, провести шествие "Бессмертного полка", пишет ТАСС.

Президент приказал исключить любые риски для жизни и здоровья участников мероприятия в Москве и других регионах. Кроме того, он добавил, что марш "Бессмертного полка" может быть перенесен с 26 июля по совету специалистов. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Ранее amic.ru писал о том, что в Кремле рассматривали возможность проведения Парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день. Отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу не принято и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.