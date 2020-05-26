Вокальный ансамбль посвятил песню алтайским врачам

Артисты филармонии продолжают репетировать даже в условиях самоизоляции. Мужской вокальный ансамбль дистанционно записал песню "Ангелы в белых халатах".

Видеоролик вокалисты посвятили алтайским врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом на передовой. Ролик опубликовали в сообществе Barnaul22.

Ранее amic.ru писал о том, что барнаульские компании присоединились к поддержке медработников. Несколько крупных предприятий Барнаула передали продукты для врачей пятой городской больницы, куда госпитализируют больных с коронавирусом. В набор вошли молочная, хлебная продукция, мясные изделия, мед, чаи и фитопродукция.