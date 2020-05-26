Житель Алтайского края, по вине которого погибли две женщины, получил условный срок

Суд вынес приговор 55-летнему жителю Поспелихинского района. По вине мужчины погибли две женщины.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный курил сигарету в квартире многоквартирного дома. Не затушив ее, он пошел спать, что стало причиной пожара.

В результате от отравления угарным газом погибли две женщины, проживающие в соседних квартирах.

"В ходе следствия мужчина свою вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, назначил наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год", – рассказали в региональном СК.