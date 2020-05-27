Президент России Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что, по мнению специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России пройден, пишет РИА "Новости".
Также президент выразил благодарность специалистам Минобороны, которые помогали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и ряду других стран бороться с пандемией.
"Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но тем не менее все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", – сказал Путин в ходе рабочей встречи.
Ранее amic.ru писал, что президент объявил дату проведения Парада Победы и возможную дату марша "Бессмертного полка".
Комментарии
Власть решила, что хватит болеть.
Витя знает?
Всё выздоровели.
Кому надо помогли бесплатно, свой народ пусть сам маски покупает.
Пора парад проводить и голосование ,по ,типа нерешённому вопросу
Шойгу к какой-нибудь дате мядальку.
замкадье его мало волнует
Ох уж этот бункер тв и главный бункерный вирусолог
"Событие 201" провели, всем спасибо, все свободны. В Центре остались довольны. Если что, бугор - в склепе.
Россельхознадзор подтвердил информацию о первом случае выявления коронавируса у домашней кошки в России. Животное находится на карантине по месту пребывания. Об этом рассказал заместитель руководителя надзорного органа Николай Власов.
«В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина», — отметил Власов.
По его словам, ведомство не будет предпринимать каких-либо шагов из-за заражения кошки. Власов подчеркнул, что в данный момент кошки не могут быть распространителями вируса, COVID-19 передается от человека к человеку.
Не терпится не легитимному парад провести, к Победе примазаться...