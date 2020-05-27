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Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

, ИА "Амител"
Президент поблагодарил специалистов, которые помогали бороться с пандемией в других странах
Фото: versiya.info

Фото: versiya.info

Президент России Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что, по мнению специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России пройден, пишет РИА "Новости".

Также президент выразил благодарность специалистам Минобороны, которые помогали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и ряду других стран бороться с пандемией. 

"Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но тем не менее все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", – сказал Путин в ходе рабочей встречи.

Ранее amic.ru писал, что президент объявил дату проведения Парада Победы и возможную дату марша "Бессмертного полка".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.05.2020 06:22
- гость -

Власть решила, что хватит болеть.

27.05.2020 06:33
- гость -

Витя знает?

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