Президент России Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что, по мнению специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России пройден, пишет РИА "Новости".

Также президент выразил благодарность специалистам Минобороны, которые помогали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и ряду других стран бороться с пандемией.

"Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но тем не менее все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", – сказал Путин в ходе рабочей встречи.

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