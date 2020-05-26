Житель алтайского села с семьей приехал в гости к теще и изнасиловал ее подругу

СК завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Волчихинского района. Уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей") направлено в суд.

По данным следствия, в марте 2020 года мужчина вместе со своей семьей (женой и детьми) приехал к теще. В гостях находились еще две односельчанки, одна из которых, 48-летняя женщина, вызвала такси и собралась уезжать домой. Пьяный молодой человек вызвался ее проводить, и как только они вышли из дома он завел жертву в баню, где совершил в отношении нее сексуальное насилие.

"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – рассказали в СК.