СМИ: в барнаульской больнице РЖД выявлен случай заражения коронавирусом

В барнаульской клинической больнице "РЖД-Медицина" выявлен пациент с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

"В рамках профилактики распространения инфекции терапевтическое отделение № 2 переведено в режим карантина, госпитализация прекращена", – рассказали в ответе на запрос издания.

Отмечается, что терапевтическое отделение расположено в шестиэтажном корпусе больницы. Для пациентов и сотрудников было проведено расширенное тестирование. В РЖД отметили, что все инфицированные сотрудники и пациенты состоят в федеральном реестре.

Ранее amic.ru писал о вспышке коронавируса в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Больница перепрофилирована в ковидный госпиталь.