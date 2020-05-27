27 мая в Алтайском крае не стоит ожидать жары. Теплая погода сменится дождями и заморозками.

В регионе днем 27 мая столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами по северу и востоку сильные ливневые дожди, град. Северный ветер от 7 до 12 метров в секунду, в некоторых районах возможны порывы до 17 метров в секунду. При этом в ночь с 27 на 28 мая синоптики прогнозируют заморозки от 0 до -2 градусов.

В Барнауле воздух прогреется до +15...+17 градусов. Утром возможен кратковременный дождь, а в течение дня осадков не ожидается. Ветер, как и в крае, северный, от 7 до 12 метров в секунду, но без порывов. В ночь также возможны заморозки.

Ранее amic.ru писал о том, что специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций спрогнозировали увеличение числа ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири.