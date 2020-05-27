Первый министр энергетики России умер от коронавируса

Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса в возрасте 68 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на друга Лопухина – писателя Дениса Драгунского.
"От коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии", – написал Драгунский.
Владимир Лопухин был министром топлива и энергетики России в составе первого правительства при президенте Борисе Ельцине с 1991 по 1992 год. После отставки работал на ведущих должностях в банках и коммерческих компаниях.
Комментарии
Коронавирус коварен...
На пенсии в самоизоляции надо было сидеть. А то как зубами вцепятся в свои должности, так пока в гроб не положат
Да какая может быть пенсия для руководителей в банках и коммерческих структурах!
всетаки ОТ короновируса или С короновирусом?
Хотя по мне так всеравно...минимстров любых не жалко. Одним вором меньше.
работал на ведущих должностях в банках и коммерческих компаниях.
И деньги похоже были, но не помогли