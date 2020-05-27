Первый министр энергетики России умер от коронавируса

Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса в возрасте 68 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на друга Лопухина – писателя Дениса Драгунского.

"От коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии", – написал Драгунский.

Владимир Лопухин был министром топлива и энергетики России в составе первого правительства при президенте Борисе Ельцине с 1991 по 1992 год. После отставки работал на ведущих должностях в банках и коммерческих компаниях.