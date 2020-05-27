Австралийские ученые смогли усилить иммунную систему человека и повысить возможности организма в борьбе с раком, сообщают Dni24.ru со ссылкой на эксперимент, проведенный в Peter MacCallum Cancer Centre.

Иммунитет самостоятельно борется с раковыми клетками, которые каждый день возникают из-за старения и генных мутаций. Однако в некоторых случаях внутренняя защита человека перестает распознавать "радикалы", что приводит к развитию новообразований. По словам соавтора исследования Пола Бивиса, повысить защиту организма поможет терапия Т-лимфоцитами с использованием дендритных клеток (ДК).

Ученым удалось использовать ДК, которые встраиваются в опухоль и помогают иммунной системе эффективнее определить отклонения и уничтожить их. Метод показал высокую эффективность при опытах с лабораторными грызунами, однако лучше всего помогает при раке крови.

Эксперты говорят, что объединение этого способа с активаторами иммунитета позволяет довольно быстро уменьшать размеры новообразований, делая возможным дальнейшее оперативное лечение.