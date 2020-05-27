Один час – как 100 сигарет. Роспотребнадзор рассказал о вреде кальяна

Роспотребнадзор в преддверии Всемирного дня без табака, который отмечается 29 мая, напомнил о вреде курения кальяна. Обращение размещено на официальном сайте ведомства.

"Курение кальяна преподносится как модный тренд, но в действительности он вреден для здоровья. Курильщик в течение обычного часового сеанса может вдохнуть столько табачного дыма, сколько содержится в более чем 100 сигаретах", – говорится в сообщении.

Как отмечают санврачи, используемые для нагревания табака угли разогреваются до температуры свыше 600 градусов и выделяют опасные вещества: угарный газ, бензпирен, формальдегиды, соли тяжелых металлов и другие. Среди веществ, поступающих в легкие, особенно опасен бензпирен, который является канцерогеном и может стать причиной онкологических заболеваний.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что вред от пассивного курения актуален и для кальянов: окружающие, которые вдыхают дым кальяна, тоже подвергаются его интенсивному воздействию. Последствия такие же, как от сигарет: рак, нарушения функций легких, заболевания сердца и бесплодие.