Автомобиль сбил велосипедиста в Барнауле

Утром в среду, 27 мая, в Барнауле сбили велосипедиста. Видео с места происшествия опубликовал "Инцидент Барнаул" в Instagram.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Солнечной Поляне. На кадрах видно, как легковой автомобиль уже после аварии припаркован на обочине, а велосипедист сидит у края дороги.
О состоянии велосипедиста и иных подробностях инцидента не уточняется.
Напомним, утром 27 мая, в центре Барнаула столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на газон, протаранив кусты у дороги. ДТП произошло на проспекте Строителей в районе площади Победы. Как отмечали очевидцы, тогда никто не пострадал.
Комментарии
Хрустикам надо немножко головы включать. Ездят так, будто у них девять жизней.
Пусть автомобилисты привыкают - их безраздельное господство на дорогах и во дворах кончается! Есть другие участники движения - велосипедисты и самокатчики. Призываю автомобилистов медленно, осторожно и внимательно передвигаться по дорогам ОБЩЕГО пользования.
Итальянцу предлагаю освежить в памяти ПДД, там все подробно разжевано, в том числе про велосипедистов. Пальцегнутие им может обойтись очень дорого - автомобиль не остановишь в одну секунду. Взаимоуважение никто не отменял.
Итальянец - в своем уме? Жить хочешь - сам оглядывайся.
К тому же чтобы судить в новости нет никаких подробностей. не удивлюсь, что хрустик пересекал проезжую часть. Чаще всего так и бывает. Тем более тут зебры даже нет.
А по зебре хрустики ой как любят кататься, не осознавая, что пока они на колесах на зебре - они нарушители и не являются пешиками и права не имеют так делать.
Я то ПДД знаю. Т.к. в прошлом автомобилист. А вот эти водятлы на дешманских машинах побеждённых пусть их подучат и перестанут считать себя единственными участниками движения.
Автомобиль (неодушевл) сбил велосипедиста (одушевл), вот пусть между собой и разбираются, Велосипедист предъявляет требования к автомобилю, а автомобиль к велосипедисту. Что, автомобиль, молчишь, сказать нечего, значит виноват!!
Плохо знаешь, судя по всему. Освежи знания - целее будешь.
Итальянца на "Т.к. в прошлом автомобилист." - то есть прав всетаки лишили? Ну тогда и не надо ёрничать. Ибо не знаешь как эти хрустики ездят, и не суди автомобилистов.
27.05.2020 09:54
krash
Не люблю недосказанности между людьми. Мы должны делать друг друга лучше. Более 12 лет назад ДОБРОВОЛЬНО отказался от авто. Активно езжу на велосипеде с тех же пор по 8 месяцев в году. Переезжающим по пешеходнику велосипедистам всегда делаю замечание. Они с интересом и пониманием прислушиваются ко мне.
Если по переходу будет переезжать каток также собьем . Переход есть переход и какая разница идут по нему или едут.
27.05.2020 09:47
- гость -
кто начинает заикаться о том, что -"автомобиль не остановишь в одну секунду." нада права отобирать пожизненно без возможности получить снова ни при каких обстоятельствах потому как у них с головой всё плохо, соображать вообще не умеют, а именно какие действия нужно принимать как и когда в зависимости от дорожной обстановки!!!
Очень много у нас водителей, которым якобы мешают медленно (относительно авто) едущие по всем правилам ПДД по краю проезжей части велосипедисты (а встречка занята, не обгонишь) и начинают они на своих "танках" их давить... Но хочется всегда спросить у них у этих "смелых", куда деется их смелось когда впереди скажем трактор, который медленнее велосипедиста и который обогнать гораздо сложнее... Ну тоже бы давили... Только результат не в их пользу очевиден...
27.05.2020 10:13
- гость - разница очевидна. По вашему рассуждению, по переходу можно на автомобиле проезжую часть осуществлять? А велосипед приравнен к автомобилю, так как имеет право двигаться по проезжей части. и пока хрустик НА велосипеде - он транспортное средство, как только он слез с него - он пешик.
Доводилось ездить на велосипеде. Могу сказать одно, есть нормальные водители, которые держат боковой интервал, а многие и снижают скорость при проезде рядом с велосипедистом, но есть идиоты (не люблю оскорблять, но по другому сложно их назвать) которые специально прижимаются почти в плотную и еще сигналят! Этим самым показывая свое превосходство наверное.
27.05.2020 10:13
- гость -
Разница в том, что велосипедист зачастую подъезжает к переходу на довольно большой скорости, и его, в отличие от медленно подходящего пешехода, просто не видно. Примерно как с мотоциклистом, едущим быстро в междурядье - сейчас его не видно, а через пару секунд - вот он. И да, говорю это не как водитель, а как ездящий на работу на велосипеде человек)
> но есть идиоты (не люблю оскорблять, но по другому сложно их назвать)
Это не идиоты это отморозки...
27.05.2020 10:29
- гость -
Так для этого и требуется спешиться и переходить дорогу. В отличии от водителя, мы, когда находимся на велосипеде беззащитны, т.к. нет вокруг нас железа.
27.05.2020 10:32
- гость -
Вообще-то именно об этом я и пишу) Ваш кэп)
А что замкнулись не поведении велосипедистов на пешеходных переходах, на фото перехода не наблюдается. Сбит судя по фото и видео попутно едущим...
Не знаю прав он в этой ситуации или не прав был , но оставаться сидеть на дороге это самоубийство, тем более спиной к движению. Я бы давно уполз с дороги, а в случае самопередвижения наверное морду полез бить, или в крайнем случае материл и бросал камни В общем проявлял бы несогласие с тем что сбили.
27.05.2020 10:35
- гость -
Почему, мы обсуждаем все нюансы отношения водителей и велосипедистов.
Городские власти не понимают что велосипед это полноценная часть транспортной системы города. Соответственно велосипедная инфраструктура в городе находится в зачаточном состоянии. Постоянные завывание о том что у нас климат не тот и прочий бред, не более чем роспись в собственной некомпетентности и попытка отбояриться от проблемы. Опыт Канады и северной Европы говорит о том что велосипед это транспорт которым можно пользоваться круглый год при соответствующем развитии городской инфраструктуры. А этот эпизод не более чем закономерный результат дремучей некомпетентности людей занимающихся транспортными вопросами в городе.
Уважаемые. У меня B,C категория. Я постоянно с весны по осень езжу на велосипеде.
С чем я сталкиваюсь постоянно?
1. Меня бортуют машины на дороге! Пытаются сбить сбоку пока я еду. Серьёзно.
2. Начинают орать неадекватные водители с воплями "Какова чёрта ты едешь по дороге!"
А я такой еду и думаю:
Я же права получил.
Я знаю правила дорожного движения.
Кто эти люди, требующие съехать с дороги?
Как они получили права?
Почему они пытаются меня убить?
В комментариях в источнике сообщили, что водитель, выезжая со второстепенной дороги, не уступил велосипедисту. Так что, в этой ситуации нечего на велосипедиста бочку катить.
Лично я вообще стараюсь держаться от велосипедистов подальше, особенно на трассе, и при опережении снижаю скорость — мало ли, крутанет рулем.
27.05.2020 10:40
Занносий
Из асфальта сначала надо камни сделать.Ногти сорвёте.
27.05.2020 10:45
Иван
+++ те же мысли, плюс еще одна - вот бы стать на миг трактором и бортануть это быдло в корыте...
27.05.2020 10:45
Иван
Как бы и кто бы не хотел продлить себе совок головного мозга, но жизнь заставит отказаться, от уже векового, нигилизма в голове граждан. Соблюдение законов и правил ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие для комфортной жизни. К пониманию этого мы уже подходим.
Для чего лисапедисты лезут на проезжую часть? За здоровьем? Выхлопом подышать? По тротуару не судьба кататься? Или дворянское происхождение не позволяет до такого унизиться?
27.05.2020 10:45
Отчаянная
А это вообще классика в нашем городе. Почему-то если едет машина, задом с парковки никто ей под колеса не корячится. А видя велосипедиста - легко. Ну и с прилегающей выехать, не пропустив человека на велосипеде - запросто. Хотя, справедливости ради, сейчас таких стало меньше.
Итальянец, полностью с вами согласен. Есть когорта людей, которым противопоказано существовать в обществе. Это из раздела "маску не буду носить, вы не хотите от меня заразиться, вы и носите маску, а я не буду", или "буду ссать в подъезде, вы хотите жить в цивилизованном обществе, вот и валите в свою Гейропу, а я не хочу", или "как хочу, так и буду ездить, правила нарушать, а вы как хотите живите, но меня бойтесь", и все в таком роде.
Уважаемый Кот.Без сапог.
К сожалению, в ПДД чётко обозначено, что велосипедист обязан при отсутствии велосипедной дорожки - передвигаться по проезжей части. Либо, при невозможности ехать по дороге - передвигаться по тротуару.
Так же, по основным транспортным артериям очень сложно ехать по тротуарам.
Там ходят люди, дети, коты, собаки. А иногда и пьяненькие люди совершающие колебательные движения из стороны в сторону... Присутствуют значительные повреждения поверхности.
А иногда на узких участках встречаешь открывающуюся дверь машины, дома. Человек тебе на встречу идёт. А иногда и побольше.
27.05.2020 10:54
Кот.Без сапог.
ПДД читали?
27.05.2020 10:54
Кот.Без сапог.
Велосипед это транспортное средство, которое имеет по ПДД право быть на проезжей части дорог ОБЩЕГО пользования. И нечего умничать про здоровье... По городским дорогам велосипедисты чаще не для оздоровления, а для передвижения из точки А в точку В находятся. А гужевым повозкам, например, тоже по вашему великому уму на дорогах делать нечего, пусть по полям и лесам ездят, да...
27.05.2020 11:02
Иван
И еще - тротуары есть далеко не везде. Как класс.
Итальянец, полностью с вами согласен. Есть когорта людей, которым противопоказано существовать в обществе. Это из раздела "маску не буду носить, вы не хотите от меня заразиться, вы и носите маску, а я не буду", или "буду ссать в подъезде, вы хотите жить в цивилизованном обществе, вот и валите в свою Гейропу, а я не хочу", или "как хочу, так и буду ездить, правила нарушать, а вы как хотите живите, но меня бойтесь", и все в таком роде.
У меня процентов 20% одноклассников с таким менталитетом 90-е не пережили. Кто дознулся, кого зарезали, кого покалечили, кто в тюрьме сидит. Если бы не подпитка такими же людьми Барнаула из-за его пределов, вполне культурный город бы был.
27.05.2020 10:45
Отчаянная
Есть нюанс, когда проезжает машина, то поток воздуха бьет по велосипедисту. Многие водятлы этого не понимают. Особенно это от грузовиков ощущается. Когда водитель с пониманием относится к велосипедисту, то и велосипедист благодарен водителю!
Хрусты, брысь под лавку!