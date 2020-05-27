Автомобиль сбил велосипедиста в Барнауле

Утром в среду, 27 мая, в Барнауле сбили велосипедиста. Видео с места происшествия опубликовал "Инцидент Барнаул" в Instagram.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Солнечной Поляне. На кадрах видно, как легковой автомобиль уже после аварии припаркован на обочине, а велосипедист сидит у края дороги.
О состоянии велосипедиста и иных подробностях инцидента не уточняется.
Напомним, утром 27 мая, в центре Барнаула столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на газон, протаранив кусты у дороги. ДТП произошло на проспекте Строителей в районе площади Победы. Как отмечали очевидцы, тогда никто не пострадал.
Комментарии
Хрустикам надо немножко головы включать. Ездят так, будто у них девять жизней.
Пусть автомобилисты привыкают - их безраздельное господство на дорогах и во дворах кончается! Есть другие участники движения - велосипедисты и самокатчики. Призываю автомобилистов медленно, осторожно и внимательно передвигаться по дорогам ОБЩЕГО пользования.
Итальянцу предлагаю освежить в памяти ПДД, там все подробно разжевано, в том числе про велосипедистов. Пальцегнутие им может обойтись очень дорого - автомобиль не остановишь в одну секунду. Взаимоуважение никто не отменял.
Итальянец - в своем уме? Жить хочешь - сам оглядывайся.
К тому же чтобы судить в новости нет никаких подробностей. не удивлюсь, что хрустик пересекал проезжую часть. Чаще всего так и бывает. Тем более тут зебры даже нет.
А по зебре хрустики ой как любят кататься, не осознавая, что пока они на колесах на зебре - они нарушители и не являются пешиками и права не имеют так делать.
Я то ПДД знаю. Т.к. в прошлом автомобилист. А вот эти водятлы на дешманских машинах побеждённых пусть их подучат и перестанут считать себя единственными участниками движения.
Автомобиль (неодушевл) сбил велосипедиста (одушевл), вот пусть между собой и разбираются, Велосипедист предъявляет требования к автомобилю, а автомобиль к велосипедисту. Что, автомобиль, молчишь, сказать нечего, значит виноват!!
Плохо знаешь, судя по всему. Освежи знания - целее будешь.
Итальянца на "Т.к. в прошлом автомобилист." - то есть прав всетаки лишили? Ну тогда и не надо ёрничать. Ибо не знаешь как эти хрустики ездят, и не суди автомобилистов.
27.05.2020 09:54
krash
Не люблю недосказанности между людьми. Мы должны делать друг друга лучше. Более 12 лет назад ДОБРОВОЛЬНО отказался от авто. Активно езжу на велосипеде с тех же пор по 8 месяцев в году. Переезжающим по пешеходнику велосипедистам всегда делаю замечание. Они с интересом и пониманием прислушиваются ко мне.
Если по переходу будет переезжать каток также собьем . Переход есть переход и какая разница идут по нему или едут.
27.05.2020 09:47
- гость -
кто начинает заикаться о том, что -"автомобиль не остановишь в одну секунду." нада права отобирать пожизненно без возможности получить снова ни при каких обстоятельствах потому как у них с головой всё плохо, соображать вообще не умеют, а именно какие действия нужно принимать как и когда в зависимости от дорожной обстановки!!!
Очень много у нас водителей, которым якобы мешают медленно (относительно авто) едущие по всем правилам ПДД по краю проезжей части велосипедисты (а встречка занята, не обгонишь) и начинают они на своих "танках" их давить... Но хочется всегда спросить у них у этих "смелых", куда деется их смелось когда впереди скажем трактор, который медленнее велосипедиста и который обогнать гораздо сложнее... Ну тоже бы давили... Только результат не в их пользу очевиден...
27.05.2020 10:13
- гость - разница очевидна. По вашему рассуждению, по переходу можно на автомобиле проезжую часть осуществлять? А велосипед приравнен к автомобилю, так как имеет право двигаться по проезжей части. и пока хрустик НА велосипеде - он транспортное средство, как только он слез с него - он пешик.
Доводилось ездить на велосипеде. Могу сказать одно, есть нормальные водители, которые держат боковой интервал, а многие и снижают скорость при проезде рядом с велосипедистом, но есть идиоты (не люблю оскорблять, но по другому сложно их назвать) которые специально прижимаются почти в плотную и еще сигналят! Этим самым показывая свое превосходство наверное.
27.05.2020 10:13
- гость -
Разница в том, что велосипедист зачастую подъезжает к переходу на довольно большой скорости, и его, в отличие от медленно подходящего пешехода, просто не видно. Примерно как с мотоциклистом, едущим быстро в междурядье - сейчас его не видно, а через пару секунд - вот он. И да, говорю это не как водитель, а как ездящий на работу на велосипеде человек)
> но есть идиоты (не люблю оскорблять, но по другому сложно их назвать)
Это не идиоты это отморозки...
27.05.2020 10:29
- гость -
Так для этого и требуется спешиться и переходить дорогу. В отличии от водителя, мы, когда находимся на велосипеде беззащитны, т.к. нет вокруг нас железа.
27.05.2020 10:32
- гость -
Вообще-то именно об этом я и пишу) Ваш кэп)
А что замкнулись не поведении велосипедистов на пешеходных переходах, на фото перехода не наблюдается. Сбит судя по фото и видео попутно едущим...
Не знаю прав он в этой ситуации или не прав был , но оставаться сидеть на дороге это самоубийство, тем более спиной к движению. Я бы давно уполз с дороги, а в случае самопередвижения наверное морду полез бить, или в крайнем случае материл и бросал камни В общем проявлял бы несогласие с тем что сбили.
27.05.2020 10:35
- гость -
Почему, мы обсуждаем все нюансы отношения водителей и велосипедистов.
Городские власти не понимают что велосипед это полноценная часть транспортной системы города. Соответственно велосипедная инфраструктура в городе находится в зачаточном состоянии. Постоянные завывание о том что у нас климат не тот и прочий бред, не более чем роспись в собственной некомпетентности и попытка отбояриться от проблемы. Опыт Канады и северной Европы говорит о том что велосипед это транспорт которым можно пользоваться круглый год при соответствующем развитии городской инфраструктуры. А этот эпизод не более чем закономерный результат дремучей некомпетентности людей занимающихся транспортными вопросами в городе.
Уважаемые. У меня B,C категория. Я постоянно с весны по осень езжу на велосипеде.
С чем я сталкиваюсь постоянно?
1. Меня бортуют машины на дороге! Пытаются сбить сбоку пока я еду. Серьёзно.
2. Начинают орать неадекватные водители с воплями "Какова чёрта ты едешь по дороге!"
А я такой еду и думаю:
Я же права получил.
Я знаю правила дорожного движения.
Кто эти люди, требующие съехать с дороги?
Как они получили права?
Почему они пытаются меня убить?
В комментариях в источнике сообщили, что водитель, выезжая со второстепенной дороги, не уступил велосипедисту. Так что, в этой ситуации нечего на велосипедиста бочку катить.
Лично я вообще стараюсь держаться от велосипедистов подальше, особенно на трассе, и при опережении снижаю скорость — мало ли, крутанет рулем.
27.05.2020 10:40
Занносий
Из асфальта сначала надо камни сделать.Ногти сорвёте.
27.05.2020 10:45
Иван
+++ те же мысли, плюс еще одна - вот бы стать на миг трактором и бортануть это быдло в корыте...