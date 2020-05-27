Автомобиль сбил велосипедиста в Барнауле

Утром в среду, 27 мая, в Барнауле сбили велосипедиста. Видео с места происшествия опубликовал "Инцидент Барнаул" в Instagram.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Солнечной Поляне. На кадрах видно, как легковой автомобиль уже после аварии припаркован на обочине, а велосипедист сидит у края дороги.

О состоянии велосипедиста и иных подробностях инцидента не уточняется.

Напомним, утром 27 мая, в центре Барнаула столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на газон, протаранив кусты у дороги. ДТП произошло на проспекте Строителей в районе площади Победы. Как отмечали очевидцы, тогда никто не пострадал.