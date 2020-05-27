Правительство Алтайского края сообщило о 69 новых случаях инфицирования коронавирусом в Алтайском крае.

В географии распространения инфекции прибавилось два района – Шелаболихинский и Быстроистокский.

За сутки в Барнауле выявили 39 зараженных, в Рубцовске – 7, Бийске – 5, в Новоалтайске, Ребрихинском и Первомайском районах – по 2. В Советском, Романовском, Егорьевском, Тюменцевском, Косихинском, Курьинском, Шипуновском, Солонешенском, Шелаболихинском, Быстроистокском районах, а также в Алейске и Горняке – по одному новому случаю.

Таким образом, на данный момент в Алтайском крае в общей сложности выявлено 1554 зараженных COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 32 человека, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 693 человека.