Правительство Алтайского края сообщило о 69 новых случаях инфицирования коронавирусом в Алтайском крае.
В географии распространения инфекции прибавилось два района – Шелаболихинский и Быстроистокский.
За сутки в Барнауле выявили 39 зараженных, в Рубцовске – 7, Бийске – 5, в Новоалтайске, Ребрихинском и Первомайском районах – по 2. В Советском, Романовском, Егорьевском, Тюменцевском, Косихинском, Курьинском, Шипуновском, Солонешенском, Шелаболихинском, Быстроистокском районах, а также в Алейске и Горняке – по одному новому случаю.
Таким образом, на данный момент в Алтайском крае в общей сложности выявлено 1554 зараженных COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 32 человека, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 693 человека.
Комментарии
Растёт кол-во так парки не откроются к дню защиты детей
Вы серьезно рассчитывали, что парки откроются? К привычной жизни все вернутся только тогда, когда будет вакцина или эффективное лекарство. Лично я больше переживаю не за парки и торговые центры, а за себя, чтоб не заболеть этой гадостью.
На 27 мая:
Общее число выявленных - 1554
Выздоровело - 693,( 606 взрослых, 87 детей ), ( за последние сутки - 21)
Бессимптомное течение - 1030.
27.05.2020 13:56
Гость
А человек переживает,что в этом году не сможет продавать сладкую вату детям.
27.05.2020 14:02
гость
Зачем вам столько цифр и симптомно-бессимптомно?
Не проще: заболело столько,умерло столько. Остальные выздоровят.
Почему количество заболевших как цены в магазине заканчиваются на 9.