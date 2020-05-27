Нечасто такое увидишь. Путин бросил ручку на стол во время совещания по пожарам

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. Видеозапись опубликовал кремлевский пул РИА в Twitter.
Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020
Российский лидер отметил, что из-за последствий стихийных бедствий жизнь людей зачастую находится под угрозой, многие остаются без жилья. После этого президент бросил на стол ручку, которую до этого держал в руках.
Ранее МЧС России направило в правительство предложение по ужесточению уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, включая сжигание сухой травы, повлекшее за собой пожар с крупным ущербом.
Комментарии
что же ручки не бросал когда иркутск и красноярск целыми европейскими странами выгорали?
или из этих пожаров уши китайских братушек торчат?
бросил ручку. о боже....что же творится....Хоспади.....известна дальнейшая судьба ручки? Недайбог она укатилась от царя батюшки, завод по производству оных закроют.
Ой шо творится, ой какие спектакли...
Какой темпераментный мужчина
Надо было ручку бросать когда новый Лесной кодекс принимали! А теперь уже поздно. Можно еще подписать полный запрет на экспорт леса в Китай. Но тогда китайцы придут к нам с войной. Не даром у китайского представителя аж сердце прихватило когда ему только сказали о такой возможности.
27.05.2020 09:50
krash
Да ладно. Все знают об историческом факте про Наполеона. Если у Бонапарта намечалась сцена гнева, он с утра надевал специальный старый берет. В нужный момент срывал и топтал ногами.
Путин береты не носит. Ручка самое то. Тем более казенная.
Ручку бросил.
Ай-я-я-й.
Это ничего. Лишь бы не ссал, где попало, как его предшественничёк, борька-алкаш.
это от беспомощности, дедушка уже плох
Бгг... Клоун
Арендаторов леса обязать высаживать лес за каждый срубленный по два саженца ! Наши арендаторы в прибыль выйти могут только продавая дрова - так нет же, все по цепочке ООО раскидывают и арендатор в убытках!
Хорошо отредактированный политтехнологами жест!
Да, уж - тяжело на самоизоляции...
Та самая ручка Дерипаски, которую он потребовал вернуть!
Рейтинг на нуле, под ногами земля горит, на какие только ухищрения актерского мастерства не пойдешь.
Индексы Доуджонс и Насдак пойдут вниз? Сливать активы?
А чё, серьезные эмоции, надолго некоторые чиновники запомнят и не будут так себя плохо больше вести...Чаще бы таких эмоций с бросанием ручек, может и наладится жизнь то?
Старенькая кокетка сердится? Вот беда то.
не в духе, мож с Алинкой с утра поссорился, или творожок не свежий подали на завтрак
А без бросания ручек можно страной руководить? Сам-же "вертикаль" построил,вот она тебя и вертит.
27.05.2020 10:27
Евгений
Чего её хранить? Чернила-то давно кончились.
Царь гневается!
А слабо, как Никите,ботинком по столу постучать?
Может он ручку бросил,чтобы заявление об отставке "в сердцах" не чиркнуть?
Ручки не бросать надо, а писать ими. Представления в прокуратуру, например.
Но, сей деятель на это не способен, ибо и на него есть компромат.
тяжелая видимо
А здесь Путин добрый и хороший
@ Путин: СССР разрушили, а советскую систему здравоохранения удалось сохранить
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. С докладом выступил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.
Глава государства поинтересовался у Кутырева, кто в Советском Союзе создавал систему санитарно-эпидемиологического надзора.
Владимир Кутырев, директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб»: «Семашко, первый министр здравоохранения молодой России. И еще огромная плеяда специалистов потом, после него».
Владимир Путин, президент РФ: «Точно. Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось».
На совещании президент сообщил, что российские власти и дальше будут укреплять санитарно-эпидемиологическую систему. @