Нечасто такое увидишь. Путин бросил ручку на стол во время совещания по пожарам

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. Видеозапись опубликовал кремлевский пул РИА в Twitter.

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020

Российский лидер отметил, что из-за последствий стихийных бедствий жизнь людей зачастую находится под угрозой, многие остаются без жилья. После этого президент бросил на стол ручку, которую до этого держал в руках.

Ранее МЧС России направило в правительство предложение по ужесточению уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, включая сжигание сухой травы, повлекшее за собой пожар с крупным ущербом.