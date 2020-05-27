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Нечасто такое увидишь. Путин бросил ручку на стол во время совещания по пожарам

, ИА "Амител"
Президент не сдержал эмоций
Фото: day.org.ru

Фото: day.org.ru

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. Видеозапись опубликовал кремлевский пул РИА в Twitter.

Российский лидер отметил, что из-за последствий стихийных бедствий жизнь людей зачастую находится под угрозой, многие остаются без жилья. После этого президент бросил на стол ручку, которую до этого держал в руках.

Ранее МЧС России направило в правительство предложение по ужесточению уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, включая сжигание сухой травы, повлекшее за собой пожар с крупным ущербом.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

27.05.2020 09:47
- гость -

что же ручки не бросал когда иркутск и красноярск целыми европейскими странами выгорали?
или из этих пожаров уши китайских братушек торчат?

27.05.2020 09:50
krash

бросил ручку. о боже....что же творится....Хоспади.....известна дальнейшая судьба ручки? Недайбог она укатилась от царя батюшки, завод по производству оных закроют.

Ой шо творится, ой какие спектакли...

27.05.2020 09:57
- гость -

Какой темпераментный мужчина

27.05.2020 09:57
- гость -

Надо было ручку бросать когда новый Лесной кодекс принимали! А теперь уже поздно. Можно еще подписать полный запрет на экспорт леса в Китай. Но тогда китайцы придут к нам с войной. Не даром у китайского представителя аж сердце прихватило когда ему только сказали о такой возможности.

27.05.2020 10:00
- гость -

27.05.2020 09:50
krash

Да ладно. Все знают об историческом факте про Наполеона. Если у Бонапарта намечалась сцена гнева, он с утра надевал специальный старый берет. В нужный момент срывал и топтал ногами.
Путин береты не носит. Ручка самое то. Тем более казенная.

27.05.2020 10:05
- гость -

Ручку бросил.
Ай-я-я-й.
Это ничего. Лишь бы не ссал, где попало, как его предшественничёк, борька-алкаш.

27.05.2020 10:07
- гость -

это от беспомощности, дедушка уже плох

27.05.2020 10:12
- гость -

Бгг... Клоун

27.05.2020 10:16
гость

Арендаторов леса обязать высаживать лес за каждый срубленный по два саженца ! Наши арендаторы в прибыль выйти могут только продавая дрова - так нет же, все по цепочке ООО раскидывают и арендатор в убытках!

27.05.2020 10:20
- гость -

Хорошо отредактированный политтехнологами жест!

27.05.2020 10:24
- гость -

Да, уж - тяжело на самоизоляции...

27.05.2020 10:27
Евгений

Та самая ручка Дерипаски, которую он потребовал вернуть!

27.05.2020 10:27
гость

Рейтинг на нуле, под ногами земля горит, на какие только ухищрения актерского мастерства не пойдешь.

27.05.2020 10:28
Человек

Индексы Доуджонс и Насдак пойдут вниз? Сливать активы?

27.05.2020 10:29
@@

А чё, серьезные эмоции, надолго некоторые чиновники запомнят и не будут так себя плохо больше вести...Чаще бы таких эмоций с бросанием ручек, может и наладится жизнь то?

27.05.2020 10:30
АБОРИГЕН

Старенькая кокетка сердится? Вот беда то.

27.05.2020 10:34
гость

не в духе, мож с Алинкой с утра поссорился, или творожок не свежий подали на завтрак

27.05.2020 10:36
Гость

А без бросания ручек можно страной руководить? Сам-же "вертикаль" построил,вот она тебя и вертит.

27.05.2020 10:38
Гость

27.05.2020 10:27
Евгений
Чего её хранить? Чернила-то давно кончились.

27.05.2020 10:38
- гость -

Царь гневается!

27.05.2020 10:43
Гость

А слабо, как Никите,ботинком по столу постучать?

27.05.2020 10:45
Гость

Может он ручку бросил,чтобы заявление об отставке "в сердцах" не чиркнуть?

27.05.2020 10:47
- гость -

Ручки не бросать надо, а писать ими. Представления в прокуратуру, например.
Но, сей деятель на это не способен, ибо и на него есть компромат.

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