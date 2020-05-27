В Барнауле устранили последствия штормового ветра

В Барнауле устранены разрушения, вызванные штормом вечером 26 мая, сообщает пресс-центр мэрии.

Из-за порывов ветра по улице Власихинской и в микрорайоне Солнечная поляна отключали свет. Электроснабжение всех домов оперативно восстановлено.

Также от жителей города поступило 11 обращений по поводу падения деревьев и веток, и на утро 27 мая все они отработаны. Стволы убирали с проезжих частей на проспекте Комсомольском, улице Пионеров, Северо-Западной, Чкалова и с электропроводов на Социалистическом, Колесной и улице Советской в селе Гоньба.

Кроме того, за сутки было зарегистрировано три случая падения деревьев на легковые автомобили, пострадавших нет, а стволы уже убраны.

Как ранее сообщил amic.ru, 26 мая из-за сильного ветра в центре города дерево упало на машину. Обошлось без пострадавших, однако на авто остались пара вмятин и царапин.