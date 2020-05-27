В Барнауле устранили последствия штормового ветра

В Барнауле устранены разрушения, вызванные штормом вечером 26 мая, сообщает пресс-центр мэрии.
Из-за порывов ветра по улице Власихинской и в микрорайоне Солнечная поляна отключали свет. Электроснабжение всех домов оперативно восстановлено.
Также от жителей города поступило 11 обращений по поводу падения деревьев и веток, и на утро 27 мая все они отработаны. Стволы убирали с проезжих частей на проспекте Комсомольском, улице Пионеров, Северо-Западной, Чкалова и с электропроводов на Социалистическом, Колесной и улице Советской в селе Гоньба.
Кроме того, за сутки было зарегистрировано три случая падения деревьев на легковые автомобили, пострадавших нет, а стволы уже убраны.
Как ранее сообщил amic.ru, 26 мая из-за сильного ветра в центре города дерево упало на машину. Обошлось без пострадавших, однако на авто остались пара вмятин и царапин.
Комментарии
Не два района тогда а три. п.Лесной Индустриальный район - тоже света небыло!
В разряд стихийных бедствий необходимо внести огромное количество комаров, которые продолжали выполнять свое гнусное предназначение, кровопийцам даже штормовой ветер был не помеха. Они, как будто своим присутствием, хотели сказать, сиди дома и не высовывайся, соблюдай карантин, а не то сожрем! Хорошо было тем, кто в это время не выходил из дому, и не познакомился с этой бандой озверевших насекомых!
А может это с непривычки, когда сидишь дома, привыкаешь к стерильным условиям, а тут тебе выйти надо и встретиться с миром во всей его "красе"?
Предупреждали, что будет сильный ветер, зачем машины оставляли под деревьями?
27.05.2020 10:48
гость
Предупреждали, что будет сильный ветер, зачем машины оставляли под деревьями?
А ты что, на ночь глядя, машину погонишь к родителям в Калманку?!
На Папанинцев дерево на провода упало и на Партизанской тоже валялось 20 минут назад, ну не в сторону дороги а в противоположную, или убирают только если на дороге?
27.05.2020 10:58
Итальянец
у меня машина стоит в ГАРАЖЕ, есть такие домики для машин