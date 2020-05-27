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В Барнауле устранили последствия штормового ветра

, ИА "Амител"
От стихии пострадало три автомобиля, а два района остались без света
Фото: pravoektb.ru

Фото: pravoektb.ru

В Барнауле устранены разрушения, вызванные штормом вечером 26 мая, сообщает пресс-центр мэрии.

Из-за порывов ветра по улице Власихинской и в микрорайоне Солнечная поляна отключали свет. Электроснабжение всех домов оперативно восстановлено.

Также от жителей города поступило 11 обращений по поводу падения деревьев и веток, и на утро 27 мая все они отработаны. Стволы убирали с проезжих частей на проспекте Комсомольском, улице Пионеров, Северо-Западной, Чкалова и с электропроводов на Социалистическом, Колесной и улице Советской в селе Гоньба.

Кроме того, за сутки было зарегистрировано три случая падения деревьев на легковые автомобили, пострадавших нет, а стволы уже убраны.

Как ранее сообщил amic.ru, 26 мая из-за сильного ветра в центре города дерево упало на машину. Обошлось без пострадавших, однако на авто остались пара вмятин и царапин.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.05.2020 10:18
krash

Не два района тогда а три. п.Лесной Индустриальный район - тоже света небыло!

27.05.2020 10:22
@@

В разряд стихийных бедствий необходимо внести огромное количество комаров, которые продолжали выполнять свое гнусное предназначение, кровопийцам даже штормовой ветер был не помеха. Они, как будто своим присутствием, хотели сказать, сиди дома и не высовывайся, соблюдай карантин, а не то сожрем! Хорошо было тем, кто в это время не выходил из дому, и не познакомился с этой бандой озверевших насекомых!
А может это с непривычки, когда сидишь дома, привыкаешь к стерильным условиям, а тут тебе выйти надо и встретиться с миром во всей его "красе"?

27.05.2020 10:48
гость

Предупреждали, что будет сильный ветер, зачем машины оставляли под деревьями?

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